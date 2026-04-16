“カップを片手にこぼさず踊りきる” 世界で活躍するダンサーがサイファーに集う。待望となる「MNC CUP」Vol.02 を公開！

株式会社ウィット第2回「MNC CUP」は、「MNCマガジン ISSUE 03」との連動企画です。

世界のカルチャーとインスピレーションを発信するARマガジン『MNC（メナス）』を展開する株式会社ウィットが、同マガジンの公式YouTubeチャンネル内のコンテンツの一つである「MNC CUP（メナスカップ）」の第2回目を公開しました。

第2回「MNC CUP」

https://youtu.be/NVzgZ979LIc?si=gK1aWKcHgO0Q_Fip

＜出場者・審査員一覧＞

◼︎MNC CUP について

日本を代表するトップダンサーが集まり繰り広げられた「MNC CUP」は、普段のダンスバトルのように技術やトリックで “勝ち負け” を決めるのではなく “誰が一番ヤバかったか” を評価する。

ルールはシンプル。出場者は “MNC CUP” を手に持ち、こぼさず踊りきる。時に溢れるが、そこがすべてではない。評価されるのは「その場を掴んだか」「誰が一番 “ぶちアゲ” たか」。即興の呼吸、遊び心、フロアの熱を引き寄せる力が試される。

これは「ダンスバトル」というほどフェアーじゃない。フォーマットに縛られない、揺らぎのサイファー。即興、リスク、遊び心。すべてがフロアに滲み出した瞬間、そこにカルチャーのコアが立ち上がる。カップを片手に踊る、それが「MNC CUP」だ。

◼︎優勝者は賞金10万円とatmosから豪華賞品を贈呈。そして「MNCマガジン」でインタビュー ＆ AR表示。

体験するカルチャーマガジンとして話題を呼んだ『MNC（メナス）』は、オンラインと全国の書店にて販売されているARマガジンです。第2回目となるMNC CUPは、優勝者に賞金10万円と合わせて、atmosから豪華賞品が贈呈されます。そして雑誌の中で特集ページが組まれ、ARとして立体的に読者の目の前に現れます。果たして、MNC CUP Vol.02のチャンピオンは誰の手に？

【YouTube】https://www.youtube.com/@MNC-dao

【雑誌の購入】https://ec.mnc-dao.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/mnc_dao/

【WEBマガジン】https://mag.mnc-dao.com/

◼︎MNC Magazine（メナス マガジン）

発行元：株式会社タングル（TANGLE Inc.）

企画・制作：株式会社ウィット（WIT Inc.）

出版：株式会社ザ・ブックス パブリッシング（The Books Publishing Co., Ltd.）

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https://mag.mnc-dao.com/promo