ラジオ高崎の吉井中継局が、4月6日に開局しました。 これを記念して、特別番組「あつまれ吉井762」を公開生放送でお届けします。

[日時] 4月19日(日) 午前11時（開場 10時30分） [会場] 吉井文化会館 小ホール（群馬県高崎市吉井町吉井285-2） 入場無料・事前予約不要です。

ゲストに落語家の林家つる子さんを迎え、吉井地域の話題を楽しく紹介するほか、上州吉井太鼓の演奏や、吉井町に関するクイズ、じゃんけん大会など、プレゼントが当たる参加型企画も盛りだくさんです。 来場者にはここでしか手に入らないラジオ高崎オリジナルグッズをもれなくプレゼントします。 お子さまには、お菓子もご用意しています。 入場無料・事前予約不要です。 どなたでも観覧できるので、当日はぜひ直接会場へお越しください。 ぜひ、吉井文化会館でラジオの公開生放送をお楽しみください。

[出演] 林家つる子（落語家） 群馬の鶴子（群馬専門宣伝販売員） 富岡賢治（高崎市長） 吉井商工会青年部 上州吉井太鼓 MC：田野内明美（ラジオ高崎)

[番組ホームページ] https://takasaki.fm/info/2026/0408/

[問合せ] 株式会社ラジオ高崎 電話 027-322-5555 メール 762@takasaki.fm