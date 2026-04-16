イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」からブランドを象徴するシリーズの新境地。C72を発表
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアを象徴するロードバイク COLNAGO（コルナゴ）のCシリーズに新たに「C72」を追加しますので、お知らせいたします。
1989 年に誕生した初の量産型カーボンロード「C35」から、現行モデル「C68」まで。長い歴史を持つC シリーズに、新たに「C72」が加わります。
イタリアの工房で丹念に仕立てられるCシリーズは、レーシング性能の追求に加え、デザインとクラフトマンシップを融合させたCOLNAGOの象徴とも言える存在。
今回新たに追加される「C72」は、「乗る」という体験を構成するあらゆる要素に向き合い、それらを高次元で調和させた新世代のC シリーズ。構造、素材、ジオメトリー、デザイン、そしてライドフィール。そのすべてを一体として設計し、調和させることで生まれた一台です。
▼詳細はコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/970/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347162/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347162/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347162/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
1989 年に誕生した初の量産型カーボンロード「C35」から、現行モデル「C68」まで。長い歴史を持つC シリーズに、新たに「C72」が加わります。
イタリアの工房で丹念に仕立てられるCシリーズは、レーシング性能の追求に加え、デザインとクラフトマンシップを融合させたCOLNAGOの象徴とも言える存在。
今回新たに追加される「C72」は、「乗る」という体験を構成するあらゆる要素に向き合い、それらを高次元で調和させた新世代のC シリーズ。構造、素材、ジオメトリー、デザイン、そしてライドフィール。そのすべてを一体として設計し、調和させることで生まれた一台です。
▼詳細はコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/970/
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