『城とドラゴン』×『妖怪ウォッチ』4月16日(木)19:00より復刻コラボイベントを実施！コラボキャラのお着替えに「ダークニャン」新登場！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、『妖怪ウォッチ』との復刻コラボイベントを、2026年4月16日(木)より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347100/images/bodyimage1】
4月16日(木)より、『妖怪ウォッチ』との復刻コラボイベントを開催いたします。期間中は、「ようかいのアバたま」にコラボ限定キャラの新お着替え「ダークニャン」が登場。今回新たに “妖怪ウォッチ”のキャラになりきれる「ニンジャ」のコラボ激レアお着替え「オロチ」や「剣士」のコラボお着替え「天野景太なりきりセット」も登場します。ショップではゲーム内のシステムボイスを各コラボキャラクターに変更できる豪華声優陣による「ボイスパック」も発売！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
◆『城とドラゴン』×『妖怪ウォッチ』コラボお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_youkai-watch-2/
【コラボ開催期間】2026年4月16日(木)19:00 ～ 4月29日(水・祝)23:59
「ジバニャン」をはじめ、人気のキャラクターたちが登場！
「ようかいのアバたま」に限定キャラ「妖怪ウォッチ」が再登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「コマさん(CV:遠藤綾)」「コマじろう(CV:遠藤綾)」「フユニャン(CV:梶裕貴)」「ブシニャン(CV:小桜エツコ)」「ロボニャン(CV:坂東尚樹)」のお着替えなどが手に入ります。そして今回新たに「ダークニャン(CV:梶裕貴)」が追加されます。
また、激レアお着替えとしてゴーストの「ウィスパー(CV:関智一)」・雪ん子の「ふぶき姫(CV:遠藤綾)」に加え、新しい激レアお着替えとしてニンジャの「オロチ(CV:笹本優子)」も登場。さらに剣士のコラボお着替え「ツチノコなりきりセット」「ＵＳＡピョンなりきりセット」が再登場となりますので、アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「ようかいのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347100/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347100/images/bodyimage3】
◎妖怪ウォッチの祝福
限定キャラやコラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化した状態で、対象キャラごとに発動！対象キャラの訓練所での獲得経験値量に中盛りボーナスが入ることに加え、友トレで訓練するとき、Perfect発生率もアップ！また、「研究所」にて「武具開発」や「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。
さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※「おすそわけ」はできません
※祝福の効果時間等の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2026年4月16日(木)19:00 ～ 4月29日(水・祝)23:59
■対象キャラ(激レアお着替え)
妖怪ウォッチ、ニンジャ(オロチ)、ゴースト(ウィスパー)、雪ん子(ふぶき姫)
■発動中の効果
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347100/images/bodyimage1】
4月16日(木)より、『妖怪ウォッチ』との復刻コラボイベントを開催いたします。期間中は、「ようかいのアバたま」にコラボ限定キャラの新お着替え「ダークニャン」が登場。今回新たに “妖怪ウォッチ”のキャラになりきれる「ニンジャ」のコラボ激レアお着替え「オロチ」や「剣士」のコラボお着替え「天野景太なりきりセット」も登場します。ショップではゲーム内のシステムボイスを各コラボキャラクターに変更できる豪華声優陣による「ボイスパック」も発売！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
◆『城とドラゴン』×『妖怪ウォッチ』コラボお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_youkai-watch-2/
【コラボ開催期間】2026年4月16日(木)19:00 ～ 4月29日(水・祝)23:59
「ジバニャン」をはじめ、人気のキャラクターたちが登場！
「ようかいのアバたま」に限定キャラ「妖怪ウォッチ」が再登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「コマさん(CV:遠藤綾)」「コマじろう(CV:遠藤綾)」「フユニャン(CV:梶裕貴)」「ブシニャン(CV:小桜エツコ)」「ロボニャン(CV:坂東尚樹)」のお着替えなどが手に入ります。そして今回新たに「ダークニャン(CV:梶裕貴)」が追加されます。
また、激レアお着替えとしてゴーストの「ウィスパー(CV:関智一)」・雪ん子の「ふぶき姫(CV:遠藤綾)」に加え、新しい激レアお着替えとしてニンジャの「オロチ(CV:笹本優子)」も登場。さらに剣士のコラボお着替え「ツチノコなりきりセット」「ＵＳＡピョンなりきりセット」が再登場となりますので、アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「ようかいのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347100/images/bodyimage3】
◎妖怪ウォッチの祝福
限定キャラやコラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化した状態で、対象キャラごとに発動！対象キャラの訓練所での獲得経験値量に中盛りボーナスが入ることに加え、友トレで訓練するとき、Perfect発生率もアップ！また、「研究所」にて「武具開発」や「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。
さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※「おすそわけ」はできません
※祝福の効果時間等の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2026年4月16日(木)19:00 ～ 4月29日(水・祝)23:59
■対象キャラ(激レアお着替え)
妖怪ウォッチ、ニンジャ(オロチ)、ゴースト(ウィスパー)、雪ん子(ふぶき姫)
■発動中の効果