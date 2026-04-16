株式会社ネクストシステム(本社：福岡県福岡市、代表取締役：木村晋宏)は、i-PRO株式会社製品のAIカメラ上で動作するアプリ『転倒検知アプリ for i-PRO』において、バージョン1.1.0へのアップデートを2026年4月13日(月)にリリースいたしました。

本アップデートでは、従来の検知行動「転倒」に加え、「しゃがみ」や「這い」など計7種類の行動をAIが識別可能になりました。





転倒検知アプリ for i-PROアイキャッチ





■アップデートの背景と主な内容

i-PRO株式会社製品のAIカメラ上で直接動作し、サーバー不要な転倒検知アプリ「転倒検知アプリ for i-PRO」は2025年の提供開始以来、様々な業種の企業にご利用いただいております。主に作業現場が抱える課題を解決するソリューションとして導入されていましたが、検知対象を転倒以外も検知したい、転倒に似た姿勢による検知を除外したいなど、幅広い状況に対応できる検知機能が求められていました。









■「転倒検知アプリ for i-PRO」Ver 1.1.0

【「転倒」以外の検知アクションを選択可能に】

従来はカメラ映像から対象人物の転倒を検知していましたが、転倒を含む計7種類の状態を検知可能になりました。

1.転倒

2.這い

3.膝立ち

4.しゃがみ

5.前かがみ

6.床座り

7.椅子座り









■アップデートのポイント

【直感的インターフェースで簡単設定】

検知したい対象の行動は、設定画面のチェックボックス操作で簡単にオン/オフの設定ができます。直感的なインターフェースはわかりやすく、操作も簡単です。現場に合わせたカスタマイズが、専用の知識不要で可能になります。





直感的インターフェースで簡単設定





【高精度な検知アラートで現場の人的コストを削減】

精度の低い転倒検知システムでは、転倒と似たような姿勢も検知してしまい、不要な確認作業が発生していました。「転倒検知アプリ for i-PRO」では、紛らわしい動作を除外設定することで、必要な行動に絞った検知アラートが可能になりました。不要な確認作業が減ることで、人的コスト削減につながります。





高精度な検知アラート





■14日間無料トライアルのご案内

各アプリの効果を導入前にご確認いただくため、14日間の無料トライアルを提供いたします。i-PRO社製AIカメラをご用意いただき、お客様は当社ウェブサイトからお申し込みいただくことで、本アプリの全機能をお試しいただけます。





【製品情報】

・転倒検知アプリ for i-PRO

製品ページはこちら： https://www.next-system.com/edge-ai/fall-detection/





すでに導入を検討されている方はお問い合わせフォームへ： https://www.next-system.com/edge-ai/contact/





▼対応カメラ

i-PRO社製AIカメラ

※本アプリケーションの動作には、別途i-PRO社製AIカメラが必要となります





▼リリース日

2026年4月13日(月)









■株式会社ネクストシステムについて

代表者 ： 代表取締役 木村晋宏

所在地 ： 福岡市南区井尻3丁目12番33号 アンビエント井尻2F

設立 ： 2002年8月

事業内容 ： 姿勢推定AIエンジン「VisionPose」やAI×ARサイネージ「Kinesys」

の開発・販売。AIの行動解析、エルゴノミクスシステムや

XR(AR/VR/MR)などのシステム研究開発。

WEBサイト： https://www.next-system.com/