Gupshup、Superagent（スーパーエージェント）を発表：大規模な顧客との会話を実現する自律型AIエージェント





また、中小企業やプライバシーを第一に考える組織向けに、セルフホスティングの「Superclaw」を発表します。

サンフランシスコおよびムンバイ, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- 世界をリードする会話AIプラットフォームであるGupshupは本日、あらゆる主要なメッセージングおよび音声チャネルで顧客との会話を大規模に推進する自律型AIエージェント、Gupshup Superagentの発売を発表しました。

Superagentは、フルスタックのオーケストレーターとして機能することで、従来のAIアシスタントを超えた顧客体験を提供します。単一の会話型インターフェイスから、キャンペーンの設計と立ち上げ、カスタマージャーニーの編成、メッセージングと音声インフラのプロビジョニング、トランザクションの処理、パフォーマンスの監視、成果の継続的な最適化を行うことができ、企業は意図から収益までシームレスに移行することができます。WhatsApp、RCS、SMS、Truecaller、Telegram、Instagram、PSTNボイス、WhatsAppボイスなど、一般的なメッセージングチャネルで、世界中のほとんどの言語に対応しています。必要なことを伝えれば、細部まで面倒をみてくれます。プロンプトから利益（プロフィット）へと導きます。

Superagentを差別化するのは、GupshupのcPaaSとCXリーダーシップに根ざした深い専門知識です。SuperagentはGupshupが15年以上かけて築き上げた強力なメッセージングおよび音声インフラを継承し、100カ国以上にわたる50,000社の企業に対し、地域や規制の違いに対応しながら、毎月100億件のメッセージを処理しています。また、業種や地域を超えた実績のあるエンゲージメント・レバー、チャネル固有のベスト・プラクティス、パフォーマンス最適化のための膨大な指標を活用しています。この埋め込まれたインテリジェンスにより、Superagentはワークフローを自動化するだけでなく、自律的でコンテキストを意識した意思決定を行い、顧客体験を直接改善し、ビジネス成果を実現することができます。これは一般的なAIツールでは再現できないことです。これにより、ビジネスは会話からコンバージョンへと進むことができます。

Superagentは、いくつかの簡単なプロンプトで、インフラストラクチャのセットアップ、アカウントの作成、ジャーニーの構築、AIエージェントの開発、キャンペーンの実行、アナリティクスのレビュー、自律的な自己最適化を行うことができます。また、文脈を理解し、例えばブラジルのフィンテック企業、米国のeコマース企業、中東の不動産ブローカー、インドの銀行など、それぞれに合ったキャンペーンやジャーニーをカスタマイズして提案します。ベータ版ユーザーは、時間、労力、コストを最大90％削減し、コンバージョンを25％以上向上させました。

GupshupのCEOであるBeerud Shethは、次のように語っています。「顧客との会話を管理するのは、あまりにも長い間、難しすぎました。Superagentは、AIを活用した顧客エンゲージメントのためのレールを敷くだけでなく、列車を走らせることもできます。あらゆるチャネルで、あらゆる言語で、何をすべきかを指示されるのを待つことなく、自律的に顧客を惹きつけ、サービスを提供し、コンバージョンに導きます。私たちは、これが顧客エンゲージメントを変革すると信じており、それを顧客の手に届けられることを嬉しく思っています。」

Gupshupは同時に、より強力なセキュリティ、メモリ効率、トークン効率を備えた、OpenClaw platform上に構築されたSuperagentのセルフホスト型オンデバイス版であるSuperclawを発表しています。Superclawはローカルコンピューター上で実行され、すべての使用状況と顧客データをプライベートかつオンデバイスで保持し、ユーザー自身のアカウント上の個人用またはビジネス用メッセージングチャンネルにリンクします。強力なAIマーケティング・エージェントを外部インフラ・コストなしで運用したい中小企業や、データ主権が譲れない規制業界の大企業向けに設計されています。

ウェブ上で使用する以外に、ユーザーはWhatsApp、音声、RCSを通じてSuperagentを起動したり、Claude、ChatGPT、Geminiなどの既存のAIツールに組み込んだりすることもできます。Superagentは本日ベータ版を公開しました。

Gupshupについて

Gupshupは世界をリードする会話AIプラットフォームで、企業は30以上のメッセージング・チャネルでAIを活用した顧客との対話を構築・展開することができます。100カ国以上、50,000社以上の企業に信頼され、グローバルに3,000社以上のパートナーネットワークを持つGupshupは、年間数百億件のメッセージを処理しています。詳細はgupshup.aiをご覧ください。

ビデオ -https://www.youtube.com/watch?v=090_UhgUCsk

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2956192/Gupshup_ai_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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