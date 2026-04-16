au PAY カードでお買い物するほどチャンス拡大　1万Pontaポイントが当たる春の大感謝祭を開催

auフィナンシャルサービス株式会社

auフィナンシャルサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：長野 敦史、以下、当社）は、2026年4月16日から2026年6月30日までの間、エントリーのうえ、「au PAY カード」「au PAY ゴールドカード」を3回以上ご利用いただいた方の中から抽選で2,000名さまに1万Pontaポイントをプレゼントする「1万Pontaポイントが当たる！春の大感謝祭！」を開催します。さらに、集計期間中に10回以上ご利用いただいた方は当選確率が2倍になります。

1．条件・特典内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20989/table/148_1_1f6fb17bf01308fe287e571ba1aa0f6a.jpg?v=202604160551 ]

※ 次のご利用はキャンペーンの対象外です。

au料金、UQ mobile料金、povo1.0料金、povo2.0料金、BIGLOBE利用料、auでんき・UQでんき・その他auエネルギー＆ライフが提供するでんきサービス、auガス、auかんたん決済（通信料金合算支払い）、投信積立サービス、キャッシングサービスのご利用料金、キャンセルされた「au PAY カード（ゴールドカード含む）」のご利用分や各種手数料、「au PAY ゴールドカード」の年会費

※ 本キャンペーンには対象外となる場合があります。詳しくは会員さま専用サイトの注意事項をご確認ください。

2．実施期間

2026年4月16日から2026年6月30日まで



3．参加方法

キャンペーン詳細をご確認の上、会員さま専用サイトにてエントリーが必要です。

（https://www.kddi-fs.com/campaign/2604shopping/）

■auフィナンシャルサービスについて

auフィナンシャルグループのauフィナンシャルサービスは、生活の中心となったスマートフォンを通じてお客さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進しています。今後も、お客さまに一番身近に感じてもらえる会社として、信用を通じ、デジタル金融を推進することで、お客さまに寄り添った新しい体験価値を創造していきます。

(参考)

■「au PAY カード」（https://www.kddi-fs.com/(https://www.kddi-fs.com/)）の特長

＜デザインをリニューアルした「au PAY ゴールドカード」「au PAY カード」＞（注1）

「au PAY カード」「au PAY ゴールドカード」（注2）は、日々のお買い物や公共料金のお支払いにも幅広くお使いいただくことができ、カードのご利用で100円ごとに1ポイントを還元。ご利用に応じてたまったPontaポイントは、au PAY 残高へのチャージやクレジットカードの請求額への充当などにご利用いただけます。また、「au PAY ゴールドカード」ではau携帯電話/UQ mobileの通信料金をお支払いいただくと合計最大10％のPontaポイントを還元する通信ご利用料金特典や、au PAY 残高にオートチャージ(注3)し特定の条件を達成すると、オートチャージ金額に対して最大5％のPontaポイントを還元する、ポイントアップリワード（オートチャージ特典）を提供しています。さらに、KDDIの提供するauのスマートフォン向け料金プラン「auバリューリンク マネ活2」「使い放題MAX＋ マネ活2」の特典と組み合わせることで、通信と金融の両面からお客さまのおトクを追求したクレジットカードとなっています。

キャンペーン情報も随時更新していますのでキャンペーンページ(https://www.kddi-fs.com/contents/campaign/)もぜひご確認ください。

（注1）2026年3月25日 ニュースリリース 「au PAY カード」をリニューアル、Google Pay(TM)やアプリ利用速報通知など

に対応 https://www.kddi-fs.com/contents/files/20260325_news.pdf

（注2）au PAY カードの年会費は永年無料です。au PAY ゴールドカードは年会費11,000円がかかります。

（注3）au PAY ゴールドカードによる不足額チャージ・一定額チャージのみが対象です。

※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。



以 上