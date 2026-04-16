山崎怜奈の番組に古舘伊知郎、令和ロマン 松井ケムリ、古市憲寿、INI 池崎理人・高塚大夢が登場！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の山崎怜奈がパーソナリティを務める生ワイド番組『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月-木13:00-14:55生放送）では、2026年4月20日（月）～23日（木）の放送で、4月20日（月）古舘伊知郎、21日（火）令和ロマン 松井ケムリ、22日（水）古市憲寿、23日（木）INI 池崎理人・高塚大夢をゲストに迎えます。どうぞお楽しみに。

◆山崎怜奈が、古舘伊知郎、松井ケムリ、古市憲寿、INI 池崎理人・高塚大夢と気になるアノ話！

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』2026年4月20日（月）は、YouTubeの人気企画を書籍化し、人々の抱える「人生のモヤモヤ」に持ち前の語り口で正面から向き合う著書『寝ても覚めても煩悩 人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』が話題の古舘伊知郎が登場！21日（火）は、初の単著となる動物エッセイ『ナマケモノの朝は、午後からはじまる。』を上梓した、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが登場！独自の視点で綴られた動物愛と「人間の生き方」についても伺います。22日（水）は、4月よりTOKYO FMにて放送中の新番組『鈴木おさむ×古市憲寿 日曜夜に、こっそり』（毎週日曜 23:30～23:55）でパーソナリティを務める古市憲寿氏が登場！新たなラジオでの試みや現在の活動について伺います。23日（木）は、4月22日に8枚目のシングル『PULSE』をリリースするグローバルボーイズグループ・INIより、池崎理人、高塚大夢の2人が登場。最新作の聴きどころやグループの近況にフォーカスします。どうぞお楽しみに！

【番組概要】

◇タイトル： 『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』

◇放送日時： 毎週月～木 13:00-14:55放送

◇放送局 ： TOKYO FM

◇出演者 ： 山崎怜奈

◇番組ホームページ： https://www.tfm.co.jp/darehana

◇番組X（旧Twitter）：＠darehanaTFM

◇ハッシュタグ： #ダレハナ