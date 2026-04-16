ベルギー最古の蒸留所が生むクラフトジン「Arduenna」、金沢・ひがし茶屋街の伝統空間で特別展開

Retro Proxy合同会社金沢・ひがし茶屋街の街並み

BELORASは、ゴールデンウィーク期間中の2026年5月1日から5月6日まで、ベルギー産高級クラフトジン「Arduenna」のポップアップイベントを、金沢・ひがし茶屋街の「久連波」にて開催いたします。

本イベントは、ベルギー最古の蒸留所で造られるクラフトジン「Arduenna」と、金沢を代表する歴史的な茶屋街であるひがし茶屋街という、二つの伝統が交わる機会となっております。伝統的な空間の中で、Arduennaの持つ個性や魅力を実際にご体験いただけます。

■ ポップアップイベントについて

ベルギー最古の蒸留所で造られるクラフトジン「Arduenna」

期間中、会場ではArduennaの試飲およびボトル販売を実施いたします。また、「久連波」ではArduennaを使用した限定メニューもご提供いたします。ひがし茶屋街ならではの落ち着いた雰囲気の中で、特別な形でArduennaをお楽しみいただけます。

Arduennaは日本国内ではまだ限られた流通となっておりますが、近年、Amazon Japanでも販売を開始し、日本国内での展開を進めております。本イベントでは、実際に味わいながら、その魅力をご体験いただける貴重な機会となっております。

自然を感じるボタニカルが特徴のArduenna

■ Arduennaについて

「Arduenna」は、1836年創業のベルギー最古の蒸留所にて製造されるクラフトジンです。自然由来のボタニカルを使用し、繊細で奥行きのある香りが特徴です。ヨーロッパの自然を表現した味わいは、ストレートやカクテルなど様々な楽しみ方が可能です。

Arduennaを楽しむひととき

観光で金沢を訪れる方はもちろん、地元の皆様にも新たな発見となる場を目指しております。ゴールデンウィーク期間限定での開催となりますので、ひがし茶屋街を訪れるこの機会にぜひお立ち寄りください。

■ 開催概要

期間：2026年5月1日～5月6日

時間：10:00～18:00

会場：久連波

住所：石川県金沢市東山1丁目24-3（〒920-0831）

内容：試飲、ボトル販売、限定メニュー提供

Instagram：

BELORAS：@beloras.japan(https://www.instagram.com/beloras.japan/)

久連波：@kureha_kanazawa(https://www.instagram.com/kureha_kanazawa/)

■ 関連リンク

公式オンラインストア：https://beloras.jp

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTXDHM7T