ME-Qのオリジナルマルチガジェットポーチが新登場！1個から作成可能な軽量＆高機能ポーチ（2026/04/15）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、さまざまなオリジナルグッズのプリントサービスを提供しています。この度、新たに「オリジナルマルチガジェットポーチ」の提供を開始しました。

本商品は、USBケーブルやイヤホン、モバイルバッテリーなどのガジェット類はもちろん、コスメや小物まで幅広く収納できる多機能ポーチです。ポリエステル素材を使用した軽量設計とクッション性により、中身をしっかり保護しながら持ち運びが可能。180度大きく開く仕様で中身が一目で確認でき、バッグの中もすっきり整理できます。

さらに、フルカラー印刷対応でオリジナルデザインの再現性も高く、企業ノベルティや販売用グッズとしても活用可能。1個から注文できるため、小ロット制作にも最適です。

カラーはピンク・グリーン・ベージュ・ブラックの4色展開。日常使いからギフト、イベント配布まで幅広いシーンで活躍します。

この機会にぜひ、便利でおしゃれなオリジナルマルチガジェットポーチをお試しください。

▽オリジナルマルチガジェットポーチ

https://www.me-q.jp/topic/multi-gadget-pouch

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【商品の特徴】

◆ 1個から作成可能！小ロット・ノベルティにも最適

オリジナルマルチガジェットポーチは1個から注文可能。個人利用から企業ノベルティ、小規模販売まで幅広く対応できます。

◆ フルカラー印刷でオリジナルデザインを美しく再現

高品質なオンデマンド転写（DTFプリント）により、鮮やかな発色と細部まで美しいデザイン表現を実現します。

◆ 軽量＆クッション性に優れたポリエステル素材

軽くて持ち運びやすく、クッション性のある素材でガジェット類をしっかり保護。安心して収納できます。

◆ 180度開閉で中身が一目でわかる設計

大きく開く構造で中身をすぐ確認でき、出し入れもスムーズ。メッシュポケットやゴムバンドで整理整頓も簡単です。

◆ ガジェット・コスメ・旅行にも使える万能ポーチ

イヤホンや充電器はもちろん、コスメや旅行用品など多用途に使える設計で、日常から旅行まで活躍します。

◆ 選べる4色展開で幅広いニーズに対応

ピンク・グリーン・ベージュ・ブラックの4色から選択可能。シーンや好みに合わせて選べます。

▽オリジナルマルチガジェットポーチ

https://www.me-q.jp/topic/multi-gadget-pouch

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルポーチを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225