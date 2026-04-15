ラティス・テクノロジー株式会社

製造業における人手不足の深刻化と外国人労働者の増加に伴い、直感的でわかりやすい作業指示と確実なトレーサビリティの両立が急務となっています。超軽量3Dフォーマット「XVL」および関連ソフトウェアの開発・販売を手がけるラティス・テクノロジー株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：鳥谷浩志、ホームページ：https://www.lattice.co.jp/、以下：ラティス）は、ラティスのWeb3Dソリューション「XVL Web3D Manager(https://www.lattice.co.jp/products/lineup/web3d-manager/)」と、株式会社シムトップス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：水野貴司、ホームページ：https://cimtops.com/、以下：シムトップス）が開発・提供する、現場帳票システム「i-Reporter」との連携機能をリリースいたします。

本連携により、XVL Web3D Managerの画面上で3Dアニメーションによる組み立て作業指示を確認し、同じ画面から作業実績を入力すると、そのデータがi-Reporterの帳票管理基盤である「ConMas Server」に自動で記録、帳票発行されるようになります。作業者は3D画面から離れることなく作業指示の確認と実績入力を完結でき、製造現場におけるペーパーレス化と作業品質の向上を同時に実現します。本機能は、5月22日（金）に開催するラティス主催イベント「製造業DX×3Dセミナー2026(https://www.lattice.co.jp/events/2026/0522-dxseminar2026)」で展示します。

■ 製造現場が直面する「伝わらない作業指示」と「記録作業の分断」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0rqPwpp3mzQ ]

製造業では、少子高齢化による熟練工の退職と労働力不足が加速し、外国人労働者の活用や新人の早期戦力化がこれまで以上に求められています。経済産業省の調査によれば、製造業の人手不足は年々深刻化しており、多くの工場が技能伝承と品質維持の両立に課題を抱えています。こうした状況下で、従来の紙ベースの作業標準書（SOP）には限界が見えています。

2Dの図面やテキスト中心の指示書では、組み立て手順の空間的な理解が難しく、言語や経験の壁が作業ミスにつながるケースが少なくありません。さらに、作業指示の確認と作業実績の記録が別々のシステムで行われている現場では、転記ミスや記録漏れが発生しやすく、トレーサビリティの確保が困難でした。こうした課題を解消するため、ラティスとシムトップスは両社の技術を連携させ、3D作業指示と実績記録を一つの画面で完結させるソリューションを実現しました。

■連携機能の概要

～「XVL Web3D Manager」の画面で見て、そのまま記録。作業指示と実績管理の一体化。

本連携機能は、ラティスの「XVL Web3D Manager」とシムトップスの「i-Reporter」（ConMas Serverを含む）をAPI連携で接続します。作業者が操作するのは「XVL Web3D Manager」の画面のみで、3Dモデルの閲覧から作業実績の入力までを一つの画面で完結。入力された実績データはバックエンドでConMas Serverに送信・蓄積される仕組みです。

■導入が想定される活用シーン

■株式会社シムトップス からのエンドースメント

- 3Dアニメーションによる直感的な作業指示（XVL Web3D Manager上で閲覧）ラティスが開発した「XVL」技術により、CADデータを超軽量化した3Dモデルを「XVL Web3D Manager」のブラウザ画面上に表示します。作業者は3Dモデルを自由に回転・拡大しながら、アニメーションで再生される組み立て手順を確認できます。言語に依存しない視覚的な指示により、外国人労働者や新人でも直感的に作業内容を理解できます。- 作業実績のリアルタイム記録（XVL Web3D Manager上で入力 → ConMas Serverに自動送信）作業者は「XVL Web3D Manager」の同じ画面上で、作業時間・OK/NG判定・締め付けトルク値などの実績データを直接入力できます。入力された実績データは、i-Reporterの帳票管理基盤である「ConMas Server」にリアルタイムで自動送信され、データの蓄積と同時に、入力済みの帳票が自動で発行されます。作業者が別のシステムを開く必要はなく、Web3D Application上ですべてが完結します。- トレーサビリティの確保（ConMas Serverでデータを一元管理）ロット情報や工程情報と紐付けた作業実績が自動的にConMas Serverに記録されるため、「いつ・誰が・何を・どの手順で作業したか」を一元的に追跡できます。品質監査やトラブル発生時の原因特定を迅速に行える基盤を提供します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/11397/table/25_1_d5114e4a75b8ef833764fe843eb29bfd.jpg?v=202604160551 ]

製造業において、設計情報を現場で正しく、分かりやすく伝え、確実な作業実績として収集・蓄積・活用していくことは、品質向上と継続的な改善のために極めて重要です。ラティス・テクノロジー株式会社のXVLは、軽量で扱いやすい3Dデータを活用し、製造現場における分かりやすい指示と情報共有を実現する優れたソリューションです。そこに、i-Reporterによる現場実績の収集・記録・蓄積が加わることで、設計と製造、そして改善活動をより密接につなぐことができると期待しています。

また、現場で日々蓄積される正確で構造化されたデータは、将来のAIを活用した改善提案や品質向上、高度な分析・予兆把握を実現していくうえでの重要な基盤となります。XVLによる分かりやすい製造指示と、i-Reporterによる現場データの収集・蓄積・活用を組み合わせることで、製造現場の知見を次の改善と品質改良へとつなげ、より高度なモノづくりへ進化させていけるものと考えています。

両社の連携により、製造現場における作業の確実性向上、品質改善のスピード向上、設計部門への迅速なフィードバック、そして将来のAI活用を見据えたデータ基盤の整備を実現し、製造業のDX推進に新たな価値を提供してまいります。今後も両社で力を合わせ、お客様の現場変革とグローバルなモノづくりの進化に貢献してまいります。

株式会社シムトップス 代表取締役 CEO 水野貴司 様

■今後の展望

ラティスは、本連携機能を通じて、製造現場における「作業指示」と「作業記録」の分断を解消し、品質管理とトレーサビリティの高度化を推進してまいります。今後も両社は、3Dデータ活用と現場帳票の連携を深めることで、日本の製造業が直面する人手不足や技能伝承の課題に向き合い、現場の生産性と品質を支えるソリューションを提供してまいります。なお、本連携機能は、ラティスが2026年5月22日（金）に開催する「製造業DX×3Dセミナー2026」（会場：JPタワーホール＆カンファレンス、東京都千代田区丸の内）にてデモ展示を予定しております。

▼「製造業DX×3Dセミナー2026」の詳細・お申し込みはこちら▼

https://www.lattice.co.jp/events/2026/0522-dxseminar2026

●「XVL Web3D Manager」について●

「XVL Web3D Manager」は、ラティスが提供するWebベースの3D配信ソリューションです。超軽量3Dフォーマット「XVL」技術により、専用アプリ不要で、いつでも、どこでも、誰でも、大規模な3Dデータをブラウザ上で快適に閲覧できます。3Dアニメーション機能も備え、組み立て手順の可視化や設計レビューなど、製造業における幅広い3Dデータ活用を実現します。

- 製品サイト：https://www.lattice.co.jp/products/lineup/web3d-manager/●「i-Reporter」について●

i-Reporterは4,500社22万人以上が利用する国内シェアNo.1の現場帳票システムです。日報・点検記録・検査記録・作業チェックシートなどの使い慣れた紙・Excel帳票がプログラミング知識不要で、誰でも簡単にデジタル化できます。

i-Reporterの導入で、現場情報のデジタル化・蓄積を実現しながら

- 月200分の書類整理がゼロ- 分析時間を15日→2～3分に短縮- 月37.5時間の帳票管理削減

など様々な改善効果を生み出します。また、写真・音声・バーコード対応で現場の状況を精確に記録し、リアルタイム共有と自動化により業務効率と品質向上を同時達成します。

用語説明- XVLとは、ラティス・テクノロジーが開発した、世界トップ水準の3D基本性能を持つ3D軽量化技術です。製造現場に蓄積された3次元CADの大規模データを活用するソリューション基盤として、国内外の数多くの企業で採用されています。- XVLはラティス・テクノロジー株式会社の登録商標です。その他記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。ラティス・テクノロジー株式会社(Lattice Technology Co.,Ltd.)

本社 ： 〒162-0821 東京都新宿区津久戸町1-2 あずさセンタービル4階

代表 ： 代表取締役社長 鳥谷 浩志

資本金 ： 7億円

事業内容： 超軽量3DフォーマットXVL関連ソフトウェアの開発・販売、コンサルティングなど3Dデータ活用のソリューションサービス提供

URL ： https://www.lattice.co.jp/