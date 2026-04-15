「MEO Dashboard byGMO」、「ITreview Grid Award 2026 Spring」のMEO部門で最高位「Leader」賞を史上初の20期連続受賞【GMO TECH】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）が提供するMEO（※）店舗DX管理ツール「MEO Dashboard byGMO」は、「ITreview Grid Award 2026 Spring」（主催：アイティクラウド株式会社 URL：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html）にて、MEO部門・SNS管理部門の最高位「Leader」賞を受賞いたしました。

複数店舗の管理や口コミ返信を一元管理できる点が高く評価され、MEO部門における「Leader」を20期連続で受賞。同部門における20期連続の受賞は、史上初の快挙となります。また、SNS管理部門での「Leader」賞の受賞は、今回が14度目となります。



（※）MEO（Map Engine Optimization（マップエンジン最適化）：Googleでキーワード検索した際に、Google検索結果画面とGoogleマップ上での検索結果で上位表示を目指すための最適化施策です。

【「MEO Dashboard byGMO」について】（URL：https://meo-dash.com/meo-dashboard/(https://meo-dash.com/meo-dashboard/)）

「MEO Dashboard byGMO」は、GMO TECHが独自に開発・提供するMEO店舗管理DXツールです。Googleマップ検索（ローカル検索）を起点とした店舗集客において、複数店舗の情報管理から分析・改善までを一つの画面で行えます。これらの機能を通じ、企業のMEO運用を基盤から支援します。

【評価のポイント】

複数店舗の情報更新や口コミ返信を一元管理できる点や、AIアシスト機能を高く評価していただきました。また、視覚的で操作しやすいダッシュボード設計にも高評価をいただいています。

■『MEO Dashboard byGMO』に関するレビュー

URL：https://www.itreview.jp/products/meo-dashboard/reviews

【「ITreview Grid Award」について】

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開し、四半期に一度、ユーザーに支持された製品を「ITreview Grid Award」として表彰しています。

「ITreview Grid」で満足度が高い領域のプロダクトには「High Performer」バッジが発行され、満足度・認知度両方の領域で高い評価を得たプロダクトには「Leader」バッジが発行されます。

■ITreview Grid Award 2026 Spring

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

MEO部門：https://www.itreview.jp/categories/meo

SNS管理部門：https://www.itreview.jp/categories/sns-management

【今後について】

GMO TECHでは、引き続き、実店舗事業者の課題解決に貢献できるサービス開発を推進していきます。今後もより効果的な集客支援の実現に向けて、「MEO Dashboard byGMO」の機能強化やユーザー体験の向上に取り組んでまいります。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示を支援する「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、店舗・施設の認知拡大と来店促進を実現するサービスです。自然検索における集客力向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの検索順位改善をサポートします。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントの目的に応じた最適なプロモーション戦略を提供。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性向上を支援する新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMO TECH株式会社

プロダクトマーケティング事業本部 営業部

TEL：03-4405-0939（直通） FAX：03-5489-6371

E-mail：pm-marketing@gmotech.jp

【GMO TECH株式会社】（URL：https://gmotech.jp/(https://gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECH株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 鈴木 亮一

事業内容 AIで未来を創る

1. インターネット集客事業

2. WebマーケティングDX事業

3. SaaS DX事業

4. インターネットメディア事業

5. 決済サービス事業

6. 上記を含むインターネット事業全般

資本金 1億円（2024年12月末時点）

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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