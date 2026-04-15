滋賀県初、アウトレット店舗。CRONOSが竜王に4月17日（金）期間限定オープン

株式会社ワールドフィット

この度、株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹）が展開する、アクティビティウェアブランド「CRONOS（クロノス）」は、2026年4月17日（金）、滋賀県初となるアウトレット専門「CRONOS滋賀竜王店」を三井アウトレットパーク滋賀竜王内にグランドオープンいたします。ミニマルでスタイリッシュ、かつ独創的なデザインが特徴のCRONOSを、アウトレット価格でお求めいただける絶好の機会です。

本店舗では、タウンウェアとしても活用できるスタイリッシュなアクティビティウェアを提案する「MENS」・「WOMENS」の両ラインに加え、タレント・俳優のユージ氏がディレクターを務めるゴルフライン「CRONOS BLACK（クロノス・ブラック）」の3ラインを展開。詳細は、CRONOS Official Instagram @cronos_japan_official(https://www.instagram.com/cronos_japan_official/) 及びCRONOS滋賀竜王店のOfficial Instagram @cronos_ryuo(https://www.instagram.com/cronos_ryuo/) にて随時発表いたします。

CRONOS滋賀竜王店 LIMITED STORE

グランドオープン日：2026年4月17日（金）

営業時間：10:00-20:00

所在地 ：〒520-2551滋賀県蒲生郡竜王町薬師字砂山1178-694

施 設 ：三井アウトレットパーク滋賀竜王

電話番号： 080-6828-3212

店舗面積：約40坪

■グランドオープン記念特典

【先着ノベルティ】

税込\22,000以上ご購入のお客様に、CRONOS Packable Backpackを先着でプレゼント！

【数量限定販売】

厳選したCRONOSアイテムを特別に組み合わせた数量限定のプレミアムパッケージ。

洗練されたラインナップを特別価格でお届けする、このストアだけの限定スペシャルバッグです。

CRONOS SPECIAL BAG

MENS \33,000（税込）／ WOMENS \16,500（税込）

ABOUT

CRONOS（クロノス）

Online Store：https://cronos-fit.com/

Official Instagram：@cronos_japan_official(https://www.instagram.com/cronos_japan_official/)

Official LINE：@jod3086g(https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=jod3086g)

ミニマルでありながら、スタイリッシュ且つ独創的なデザインが特長のCRONOS。優れた機能素材を採用し、最先端のトレーニングシーンを支えることはもちろん、日常においても、永く愛用できるようなアクティビティウェアを展開する。ブランドの柱となる「MENS」及び「WOMENS」を筆頭に、高品質な縫製技術と伸縮性に富んだハイストレッチ素材を用いたアイテムを提供し、ディレクターにはタレントのユージ氏を起用したゴルフライン「CRONOS BLACK（クロノス ブラック）」も展開。

※CRONOSは表参道店、立川店、横浜店、大宮店、千葉店、名古屋栄店、大阪北堀江店、京都店、神戸店、広島店、岡山店、福岡店、仙台店、札幌店、沖縄国際通り店に加え、GINZA SIXにも常設店を構える。2025年には梅田店、鹿児島店、富山店、宇都宮店、柏店、静岡店、町田店も新たにオープン。