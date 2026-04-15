はせがわ「tutumuプラン」、東日本店舗にて順次展開を開始

株式会社はせがわ

お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売を手がける株式会社はせがわ（本社：福岡・東京、代表取締役社長：新貝 三四郎）は、終活やご供養を取り巻く価値観や社会環境の変化を背景に、新サービス「買わないお仏壇『tutumuプラン』」を東日本エリアで順次展開いたします。本サービスは、月額料金で新品のお仏壇を利用でき、将来のお引取り・ご供養までをセットにした「後世に負担をかけない」定額制サービスです。西日本エリアでの好調なテスト導入を経て、このたび対象エリアを拡大し、展開するものです。

■「買わないお仏壇『tutumuプラン』」導入の想い

近年、終活や供養を取り巻く価値観や社会環境の変化により、「大切な方をご供養したい」という意向を持ちながらも、お仏壇の購入に至らない生活者が増えています。実際に、とある提携葬儀社における約2,300件のデータ分析では、お仏壇を購入せずにお位牌のみ購入する層が1割以上存在しており、ご供養の意思がありながらも、お仏壇を購入しない層の存在が明らかになっています。その背景には、「後継ぎがいない」「子どもに迷惑をかけたくない」「将来的な処分や管理が不安」といった、お仏壇を“所有すること”に伴う心理的・実務的なハードルがあります。

首都圏においては、お仏壇の「将来的な処分」に不安を感じる人が54.4％にのぼるなど、所有に対する不安が顕在化しています。また、高齢者施設への入居や住環境の変化など、ライフステージの変動を見据え、「必要な期間だけ利用したい」というニーズも高まっています。

はせがわは、「手を合わせる機会の創造」という理念のもと、費用や住環境などの事情からお仏壇の購入をためらわれるお客様への新たな選択肢として、お仏壇の定額利用サービス「買わないお仏壇『tutumuプラン』」の導入を決定いたしました。

■「買わないお仏壇『tutumuプラン』」について

１．サービス概要

「買わないお仏壇『tutumuプラン』」は、お仏壇の引取り供養が付帯した定額利用サービスです。お客様は1年間～4年間のいずれか年単位で初回利用期間をお選びいただき、利用開始後は、お客様のご状況に応じて、月単位の利用延長、利用商品のお買取り（ご購入）、解約（引取り供養）を選択利用いただける点が特徴です。月額990円（税込）からご利用可能で、ご利用商品はすべて新品のため、安心してご利用いただけます。お支払い方法も一括・月額・年額から選択可能で、お客様のライフスタイルやご状況に応じて利用選択できる柔軟な設計としています。

２．サービスのポイント

１. 月額990円（税込）からご利用可能で、初期費用を抑えた導入が可能です

２. ご提供する商品はすべて新品のため、安心してご利用いただけます

３. お支払い方法は一括・月額・年額から選択できる他、利用延長や買取り、解約など、お客様のご状況に応じて選択利用できる柔軟な設計です

４. 利用終了後は、お仏壇の引取りからご供養まで一貫して対応し、将来的なご負担を軽減いたします

３．対象商品について （※一部抜粋）

【お仏壇】

現代の住環境やライフスタイルに配慮したコンパクト、かつモダンなデザインのお仏壇を中心にラインナップしています。限られたスペースにも設置しやすく、リビングなど日常空間に自然に溶け込む商品を35種類、取り揃えています。

【下台・仏具セット】

お仏壇とあわせてご利用いただける下台や仏具セットもご用意しています。設置スペースや用途に応じて選べる下台に加え、必要な仏具一式を揃えたセット商品も取り揃えており、お仏壇を初めてご用意される方でも安心してご利用いただけます。また、お仏壇と組み合わせてご利用いただくことで統一感のある空間づくりも可能です。月額605円（税込）から幅広くご用意しており、お客様のご要望やご利用シーンに応じて柔軟にお選びいただけます。

「tutumuプラン」公式サイトはこちら：https://www.hasegawa.jp/pages/tutumu

■取扱い店舗について

2026年4月から、首都圏を中心とした東日本エリアの店舗にて順次展開を開始いたします。

＜対象店舗数＞

東日本エリア 26店舗、 西日本エリア 25店舗 計51店舗

【東京都】上高井戸店、立川店、東武池袋店、竹の塚店

【神奈川県】川崎店、鷺沼店、横須賀店、大和店、平塚店、秦野店、小田原店、

茅ヶ崎店、厚木妻田店

【埼玉県】川口芝店、大宮店、上尾店、武蔵浦和店、大和田店、鴻巣店、新座店

【千葉県】柏店、穴川店、市川店、東武船橋店

【茨城県】守谷店

【栃木県】竹林店

【西日本エリア】全25店舗

＜お仏壇のはせがわ＞

店舗一覧ページ：https://www.hasegawa.jp/blogs/shops

※商品の展示状況は店舗により異なります。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

■株式会社はせがわについて

“「心の平和と生きる力」を自らと人々が実現することを使命とする”という企業理念のもと、仏壇・仏具、墓石の販売などの供養事業から終活支援まで、幅広い事業を展開。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、「穏やかでやすらぎのあるくらし」を支える取り組みを行なっています。

[創業] 1929年9月

[会社設立] 1966年12月

[上場証券取引所] 東京証券取引所スタンダード市場

[事業内容] 仏壇仏具事業、墓石事業、屋内墓苑事業、飲食・食品・雑貨事業、

ピースフルライフサポート事業他

[資本金] 4,037百万円（2025年3月31日）

[売上高] 個別：20,410百万円（2025年3月期）／連結：21,228百万円（2025年3月期）

[店舗数]135店舗（2026年3月31日時点）※飲食事業「田ノ実」含む

[従業員数]1,197名（2025年3月期）

[代表者]代表取締役社長 新貝 三四郎

[コーポレートサイト] https://corp.hasegawa.jp/

[カスタマーサイト] https://www.hasegawa.jp/