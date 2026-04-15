ガラムとマサラ　大丸梅田店4月20日 オープンのお知らせ

株式会社バローホールディングス

中部フーズ株式会社は、2026年4月20日（月）、大丸梅田店（大阪市北区）の地１階食品フロアに新たに誕生する「カフェ＆ベーカリーゾーン」に、カレーパンの店「ガラムとマサラ 大丸梅田店」をオープンいたします。今回の出店で当ブランドは12店舗となります。

大丸梅田店では、食品フロアのリニューアルにあたり、日常の中で気軽に立ち寄れる新たな食の拠点づくりが進められています。なかでも、地1階東に誕生する「カフェ＆ベーカリーゾーン」では、「日常に本物の美味しさが息づく新ゾーン」をコンセプトに、出来たての美味しさや、その場で楽しむ価値を大切にした売場が展開されます。

当社は本ゾーンへの出店を通じ、「美味しいものリストの一品に」をコンセプトに掲げ、店内でひとつひとつ手包みで仕込み、その場で揚げて完成させることにこだわったカレーパンを提供いたします。手包みだからこそ実現できる、カレーの深い旨みと具材、こだわりの生地が一体となった味わいが特長です。食事としての満足感はもちろん、軽食としても楽しめる一品として、日常の中で繰り返しお選びいただける存在を目指します。

これまでご好評いただいてきた味を、多くの人が行き交う梅田エリアにおいて提供し、より幅広いお客様にお楽しみいただける機会として、こだわりの美味しさをひとつひとつ丁寧にお届けしてまいります。

《大丸梅田店でご購入いただける商品一例》

＜イチオシ商品＞

とろとろ煮豚のカレーパン

「カレーパングランプリ2025(R)」最高金賞受賞

店内で２日かけてじっくり仕込んだ、とろとろ食感の煮豚を、食べ応え抜群に大きくカット。38種類のスパイスとローストガーリックがアクセントのこだわりのカレーとともに包みました。

特選飛騨牛カレーパン

(数量・期間限定商品)

醤油ダレでじっくり煮込んだ飛騨牛の薄切り肉を、ぎゅっと包み込みました。牛肉の旨みと、スパイシーなカレーの味わいが口いっぱいに広がる、贅沢なカレーパンです。オープン記念として数量限定で販売いたします。（無くなり次第終了いたします。）

とろ～り＆ゴロリ２つのチーズを味わうカレーパン

モッツァレラチーズを使用したとろ～り食感のチーズに、チェダーチーズがベースのゴロッとしたダイスチーズを２個加えて包みました。旨みたっぷりの特製カレーとともに、口いっぱいに広がるチーズの味わいをお楽しみいただけます。

《店舗外観イメージ》

※実際の店舗と一部異なる場合があります

■同日オープンのお知らせ

なお同日、大丸梅田店地1階食品フロア「バラエティーデリカゾーン」において、当社が展開する惣菜専門店「デリカキッチン」をオープンいたします。詳細につきましては、別途ご案内いたします。

＜ガラムとマサラ 店舗概要＞

1．店舗名称カレーパンの店 ガラムとマサラ 大丸梅田店

2．オープン日2026年4月20日（月）

3．所在地大阪府大阪市北区梅田3-1-1

4．電話番号06-6131-7140

5．営業時間午前 10時00分 ～午後 8時00分

6．休業日1月1日、2日

7．店舗面積17平方メートル （5.14坪）

8.コンセプト「美味しいものリストの一品に」をコンセプトに、スパイス・具材・生地の3つの

バランスを大切にした、飽きのこないサクッとしたカレーパンをご提供します。