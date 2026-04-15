【WHGホテルズ】“お仕事モード”のくまモンの日常をのぞき見しよう！　コラボレーションルーム「熊本県営業部長のスペシャルルームだモン！」が誕生　『くまモン WHGホテルズに出張中！』

藤田観光株式会社全国28のWHGホテルズとくまモンが初コラボレーション！コラボレーションルームイメージ（仙台ワシントンホテル）

藤田観光株式会社が運営する「ワシントンホテル」「ホテルグレイスリー」の総称であるWHGホテルズ28施設では、地域の魅力を全国へ発信する企画としてこのたび、熊本県・くまモンと初コラボレーションし、“お仕事モード”のくまモンの日常を表現したスペシャルルーム（3室／東京・大阪・仙台）や、旬を迎える熊本県の食を堪能できる朝食ビュッフェが楽しめるイベント『くまモン WHGホテルズに出張中！ ～熊本と日本全国をつなぐ「おもてなし」体験～』 を本年5月18日（月）から6月30日（火）まで開催します。

くまモン出張ToDo１. コラボルーム「熊本県営業部長のスペシャルルームだモン！」東京・大阪・仙台に登場

熊本県営業部長として全国を飛び回って熊本の魅力を発信しているくまモンが今回、東京・有明、大阪・なんば、宮城・仙台に出張。WHGホテルズで熊本PRの作戦を立て、英気を養っている様子を表現したコラボレーションルームが期間限定でオープンします。くまモンの「ひみつの常宿」がコンセプトのお部屋に入ると、ジャンボくまモン（高さ約90cm）がお出迎え。黒板風の壁面には出張中のToDoリストが挙げられ、「熊本ばPRするモン！」と気合いたっぷりの書き込みも。ついつい読み耽ってしまう観光パンフレットなど、ここでしか見られない”お仕事モード”のくまモンの日常をのぞき見できる特別な空間です。さらに、ご宿泊者には非売品アイテムを含む5つの特典（限定目印チャーム、コースター、くまモンのフェイスマスク、観光パンフレット、朝食）をご用意しています。

宿泊特典（イメージ）くまモン出張ToDo２. 朝食フェア「熊本が誇る、自慢の味をおすそ分けだモン！」全国28施設で開催

WHGホテルズでは「早起きしたくなる、朝ごはん。」をコンセプトに、季節や地域に合わせて手作りにこだわった常時40メニュー以上の朝食ビュッフェをご提供中です。今回、全国28施設において熊本県産の食材や郷土料理を紹介する朝食フェア「くまモンのおもてなし。～熊本が誇る、自慢の味をおすそ分けだモン！」を開催します。熊本県産の旬のジューシーなトマトに阿蘇産バジルを効かせたドレッシングを合わせたサラダや、一口サイズで食べやすい熊本名物「辛子れんこんボール」、熊本でおなじみの「元気納豆」など、熊本の素材そのままのおいしさを味わい、元気な1日のスタートを切ってください。

朝食提供メニュー例（イメージ）

地域の魅力を全国へー。このたび、WHGホテルズでは全国展開するホテルネットワークを活かし、地域の魅力を発信、応援するフェアを開催します。今回は、熊本の豊かな食や観光文化をPRするくまモンとコラボレーションし、「行ってみたくなる」「誰かに伝えたくなる」熊本の魅力を全国へお届け。旅先の記憶となる体験、旅先でしか味わえない食、そして熊本を身近に感じられる限定アイテムを通じて生まれるワクワクが、次の熊本訪問の一歩になることを願っています。

＜熊本県 木村敬 知事からのメッセージ＞

WHGホテルズさまとくまモンのコラボレーションが実現し、大変嬉しく思います。東京・有明、大阪・なんば、宮城・仙台に登場する「くまモンルーム」に加え、全国28施設では熊本の食材をふんだんに使った朝食をご用意いただきました。

この機会に、国内外のお客さまに「食のみやこ熊本県」の魅力を存分に体感していただき、ぜひ熊本へもお越しいただければ幸いです。

― 『くまモン WHGホテルズに出張中！ ～熊本と日本全国をつなぐ「おもてなし」体験～』 開催概要 ―

１.くまモンコラボレーションルーム「熊本県営業部長のスペシャルルームだモン！」

東京ベイ有明ワシントンホテル（イメージ）ホテルグレイスリー大阪なんば（イメージ）仙台ワシントンホテル（イメージ）コラボレーションルーム 黒板風の壁面（イメージ）

◎特設ページ https://whg-hotels.jp/page/kumamon/#todo01

◎宿泊期間 2026年5月18日（月）～6月30日（火）チェックインまで

◎販売期間 2026年5月1日（金）15:00～ 宿泊希望日の1日前まで

※「THE FUJITA MEMBERS」会員さまは4月15日（水）15:00より先行販売開始

◎対象施設

WHGホテルズ3施設／各1室（ツインルーム）

・東京ベイ有明ワシントンホテル（東京都江東区有明3-7-11）

・ホテルグレイスリー大阪なんば（大阪府大阪市浪速区元町1-4-4）

・仙台ワシントンホテル（宮城県仙台市青葉区中央4-10-8）

◎販売価格

1室1泊朝食付・平日30,000円／土休前日40,000円

※消費税・サービス料・宿泊税込、1名利用・2名利用ともに同額

※「THE FUJITA MEMBERS」会員さまは一室あたり4,000円割引

◎宿泊特典

限定目印チャーム（非売品・3種ランダム）、コースター（4色ランダム）

くまモンのフェイスマスク、観光パンフレット（3種）、朝食

◎販売方法 特設ページまたは公式HPにて

２.熊本朝食フェア「くまモンのおもてなし。～熊本が誇る、自慢の味をおすそ分けだモン！」

◎特設ページ https://whg-hotels.jp/page/kumamon/#todo02

◎提供期間 2026年5月18日（月）～6月30日（火）

◎対象施設

WHGホテルズ28施設 ※内25ホテルは外来朝食が可能です

・ワシントンホテル18施設（新宿、秋葉原、東京ベイ有明、立川、横浜桜木町、木更津、仙台、山形七日町、山形駅西口、会津若松、郡山、いわき、燕三条、宝塚、関西エアポート、関空泉大津、広島、佐世保）

・ホテルグレイスリー9施設（新宿、田町、銀座、浅草、札幌、大阪なんば、京都三条、那覇、台北）

・ホテルフジタ福井

◎提供メニュー

・熊本県産トマト：日本一の産地・熊本の豊かな土壌で育ったトマトで朝のリコピンをフルチャージ

・阿蘇バジルドレッシング：阿蘇の伏流水が育んだバジルを100％使用、熊本県産トマトと一緒にどうぞ

・辛子れんこんボール：熊本名物「辛子れんこん」を食べやすい一口サイズに刻みれんこんの食感と、ツーンと鼻に抜ける本格的な辛子味噌がクセになります

・元気納豆：かわいいくまモンが目印、熊本でおなじみの「元気納豆」は朝の栄養チャージにぴったり

【くまモンとは】 公式HP：https://kumamon-land.jp/

2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。

ボクの仕事は、身近にあるサプライズ＆ハッピーを見つけて全国のみんなに知ってもらうことだモン。全国や世界にも出張して、熊本のうまかもんやよかとこを知ってもらうため、営業しているモン！

ボクが大好きな熊本のことを、魅力いっぱいのボクのことを、これからもよろしくま～☆

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp

ブランドムービー公開中！ URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/