「クリエイター支援基金進捗報告会」6月5日(金)開催決定

文化芸術活動基盤強化基金

文化芸術活動基盤強化基金（通称：クリエイター支援基金）を活用し、プロジェクトを実施する採択団体による「クリエイター支援基金進捗報告会」を6月5日（金）に文部科学省にて開催します。

2回目の開催となる今回の報告会は、「クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業」および「クリエイター等支援事業（育成プログラム構築・実践）」に採択された80プロジェクトの中から4団体が登壇し、成果を発表します。

報告会の様子は、オンライン配信を予定しており、どなたでもご参加いただけます。

【開催概要】クリエイター支援基金進捗報告会

令和7年6月5日開催 中間報告会の様子

開催日程：令和8年6月5日（金）

開催場所：【現地】文部科学省【オンライン】ライブ配信

主催：文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会

プログラム：進捗報告会（4つの採択団体が登壇し、令和6～7年度における各プロジェクトの成果を発表。）

〇登壇団体について（令和6年度から令和7年度にかけての活動概要）

団体名・分野：緊急事態舞台芸術ネットワーク 舞台芸術（演劇）

プロジェクト名：SOIL Fellowship Program(https://soil-net.jp/)

日本の舞台芸術文化の海外展開を支援するスキームを構築するプロジェクト。令和7年度はロンドン・エディンバラの2都市にて育成対象者が各国の舞台芸術関係者に作品を紹介するピッチイベントが実現し、日本の舞台芸術の多様性を強みに、国際的な発信と持続的なネットワーク構築に向けた実践的な基盤づくりが進みました。

団体名・分野：キネマシトラス メディア芸術（アニメ）

プロジェクト名：グローバル・アニメ・チャレンジ（GAC）(https://www.global-anime-challenge.com/)

若手人材に学びの場を提供し、日本のアニメ産業の牽引者育成を図るプロジェクト。海外展開に特化した育成プログラムと、プロデューサー・監督・アニメーターなど、多様性のある育成対象者が特徴です。令和7年度は、国内でのワークショップと海外アニメ・スタジオでのインターンを実施。今後はパイロット・フィルムの制作、海外のアニメーション映画祭やマーケットへの派遣等を予定しています。

団体名・分野：東京芸術劇場 劇場・音楽堂等

プロジェクト名：TMTギア ―東京芸術劇場クリエイター支援プロジェクト(https://www.geigeki.jp/special/tmt_gear/)

東京芸術劇場の芸術監督・岡田利規氏、山田和樹氏らがメンターとなる人材育成を通し、劇場とアート・クリエイターが一体となって世界に向けた事業展開を目指します。海外視察やOJTにより、アート・クリエイターのほか、伴走する映像メディアチーム、館内プロデューサーや舞台技術者を育成しながら制作した新しいクリエイション作品は、今後、同館で発表予定です。

団体名・分野：滋慶学園（東京コミュニケーションアート専門学校） デザイン等（分野横断）

プロジェクト名：イマーシブ映像コンテンツクリエイター育成・輩出プロジェクト「Immersive Media Lab＋＋」(https://styly.inc/ja/works/immersive-media-lab/)

イマーシブ映像コンテンツクリエイターの育成・輩出を目的としたプロジェクト。XR事業を展開する企業「STYLY」と共同し、3DCG・映像・建築・アートを横断するカリキュラムを設計。第一線で活躍する講師陣による実践的なプログラムを提供します。海外の教育機関や企業との連携を通じて在学生向けの通年講義を開講するほか、海外研修などの実施も予定しています。

■文化芸術活動基盤強化基金（Japan Creator Support Fund）

通称：クリエイター支援基金

文化活動基盤強化基金（クリエイター支援基金）は、日本の優れたクリエイター・アーティストの育成等を弾力的かつ複数年度にわたり支援することを目的に、文化庁予算により令和6年に独立行政法人日本芸術文化振興会に設置された基金です。令和6年度より「クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業」を実施し、クリエイター等の育成およびクリエイターの活動・発信の拠点となる文化施設の機能強化を推進。令和7年度からは、「クリエイター等支援事業（育成プログラム構築・実践）」として、コンテンツ分野における産学官連携による教育機関の機能強化と、コンテンツ創造・海外展開のための実践的な社会人育成を支援する取組を進めています。

公式サイト： https://creator.ntj.jac.go.jp/