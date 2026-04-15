SBCメディカルグループ、グループ内表彰式「SBC AWARD 2026」を開催

SBC Medical Group Holdings Inc.

幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うSBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之、以下「SBC」）は、2026年4月13日（月）、ANAインターコンチネンタルホテル東京にて、グループ内クリニックネットワークをはじめ、特に優秀な成績を収めた組織・個人を表彰する「SBC AWARD 2026」を開催しました。

「SBC AWARD」は、2015年に開始されたグループ内表彰式典であり、各領域において優れた成果を挙げた組織やロールモデルとなる人材を称えるとともに、その取り組みや姿勢を共有することでグループ全体の成長につなげることを目的としています。「SBC AWARD 2026」では、全国各地から医師、看護師、歯科衛生士、コンシェルジュ、メディカルサポーター※1、クリニックバックオフィススタッフ※2、クリニックプロモーションプランナー※3、ビューティーオペレーター※4、コーポレートスタッフなど、多様な職種のスタッフ524名が参加。8部門において計65の組織・個人が表彰されました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97803/table/326_1_1dadcbd1a0254883e3d04b19a7e0a39b.jpg?v=202604150751 ]

※1 備品の在庫管理や滅菌作業、施術で使用する器具・機材の準備などを担い、医師や看護師の円滑な業務を支援するスタッフ

※2 クリニックにおいて、備品の発注・管理、書類作成などの事務作業を中心に担当するスタッフ

※3 SNS運用・分析や情報収集を通じ、クリニックにおける集客施策を担うスタッフ

※4 コールセンターにおいて問い合わせ対応・予約対応を中心としたオペレーター業務を行うスタッフ

SBCメディカルグループホールディングス CEO 相川 佳之 メッセージ（一部抜粋）

近年、美容医療業界では新規クリニックの開院が相次ぎ、競争は一層激化しています。業界トップとして厳しい視線にさらされる場面も少なくありませんが、このような環境だからこそ、これまで大切にしてきた「誠実さを貫く姿勢」が、私たちの価値をより一層際立たせるものと考えています。当グループの強みは、顧客満足度の高さとサービス品質にあります。リピーター率は72％と高水準を維持しており、これはお客さまの満足を最優先に取り組んできた結果であり、安定した事業基盤を支えています。創業以来26年間にわたり積み上げてきた「誠実さ」こそが、私たちの根幹です。今後は、デジタル化およびAI活用をさらに推進し、現場の負担軽減とお客さまと向き合う時間の創出を図っていきます。最も重要なのは、現場がお客さまの満足に集中できる環境を整えることです。相手の立場に立ったサービス提供こそが、私たちがこれからも大切にしていく価値であり、持続的成長の鍵であると確信しています。また、競争の激しい社会においては、一人ひとりが高い努力の基準を持ち続けることが求められます。私は2035年までに日本一の医療機関となることを目標に掲げ、創業時と変わらぬ情熱で取り組んでいます。この目標の実現に向け、皆さんとともに全力で歩んでいきます。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

SBCメディカルグループ採用サイト：https://www.sbc-recruit.com

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp