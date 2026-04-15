【AGARISM】吉野北人さん(THE RAMPAGE)が、大人気ボディケアブランドAGARISM Q+Meのアンバサダーに就任！

株式会社AkaraN

株式会社AkaraN（本社：東京都新宿区）は、展開するブランド「AGARISM（アガリズム）」より、「キューミースムースボム ハーブスクラブ」を3月から発売中。新商品のハーブスクラブをはじめとするAGARISM Q+Meのボディケアラインにおけるアンバサダーとして吉野北人さん（THE RAMPAGE）を起用。新CMおよびメイキングインタビュー動画を公開いたしました。



■ 新CM概要

新CMでは、吉野北人さんがリラックスした表情でベッドやソファでくつろぐ姿から始まり、シャワーシーンで実際に「スムースボム ハーブスクラブ」を使用する様子が描かれています。透明感あふれる美しい素肌と、「肌と自信を育てる。」「新習慣ボディスクラブ」「恋するん肌。」というコピーを通じて、毎日のバスタイムが至福のケアタイムに変わる商品の魅力をお届けします。

<出演者プロフィール>

吉野北人（よしの ほくと）

総勢16名からなるTHE RAMPAGEのボーカルの1人。2017年1月25日、1st SINGLE「Lightning」でメジャーデビュー。

俳優としても多くの話題作に出演し、2025年1月には主演映画「遺書、公開。」が全国公開され話題に。さらに同年1月24日には2nd写真集『Orange』を発売し、「オリコン年間BOOKランキング 2025」ジャンル別「写真集」で男性写真集1位を獲得。また、ポニーキャニオンより「HOKUTO」名義でソロデビュー。2026年6月3日には1st Album「JUKE BOX」のリリースが決定している。

■ ブランドコメント：吉野北人さん起用理由について

近年、美容は性別という枠を超え、誰もが自由に楽しむジェンダーレスなものへと進化しています。

AGARISMが目指しているのは、飾らないありのままの自分を愛し、自信を持てる「素肌美」をカジュアルに手にしていただける世界です。吉野北人さんが持つ、思わず触れたくなるような透明感あふれる美しい素肌と、性別や世代を問わず多くの人々を惹きつけるボーダーレスな魅力は、まさに新しい美容のあり方を体現しています。吉野さんの存在を通して、「肌と自信を育てる」というブランドのメッセージを広く皆様にお伝えできると確信し、今回の起用に至りました。

■ 吉野北人さん メイキングインタビュー

Q. AGARISMのCM撮影はいかがでしたか？

「最初から本当に楽しく撮影させてもらっていて。今回はボディスクラブということなので、いつもの衣装とは雰囲気も違って、少し肌が見えるような衣装を着させてもらっているので、新しい吉野北人を皆さんに見ていただけると思いますし、何よりもこの商品の良さが存分に詰まった映像になっていると思うので、仕上がりがとても楽しみです。」

Q. AGARISMの印象は？

「なんといっても香りがとてもいいのと、いろんな用途で使える。ボディスクラブとしても使えるし、バスソルトだったり、ボディソープとしても使えるので、皆さんのバスタイムがより楽しめる商品だと思います。」

Q. ファンの皆さんへメッセージ

「今回AGARISMのCMに出演させていただけて光栄に思います。僕も日々使わせていただいているので、夏に向けて(体を)鍛えつつ、いい体を皆さんにさらにお見せできるように頑張っていますので。皆さんも、しっかりとAGARISMで整えて、夏を迎えていただければと思います。これからもAGARISMよろしくお願いします！」

■AGARISMとは

株式会社AkaraNが展開する「AGARISM（アガリズム）」のQ＋Meシリーズは、「肌と自信を育てる」をコンセプトにしたボディケアブランドです。「洗う」だけのケアから一歩進み、汚れを「落として、補い、再生する」という「エステ発想の肌育ボディケア」を提案しています。人気雑誌『Sweet』との共同開発プロジェクト（AGARISM Sweet HIP project）なども展開し、ザラザラ角質や黒ずみ、ニキビ、デリケートゾーンの悩みなど、全身の多様な肌悩みにアプローチします。

日々のケアを通じて肌本来のリズムをサポートし、誰もが飾らないありのままの「素肌美」と自信を持てるよう導く、新しい形のスマート美容を発信しています。

■ 新商品「スムースボム ハーブスクラブ」について

「洗う」から「肌育」へ。落として、補い、再生する、新感覚のボディスクラブです。

【商品の特徴】

1. 角質を“削らず”リセット

Ginger × LHA × Charcoal

肌を磨くミネラル豊富な鳴門産ソルトとホワイトクレイのスクラブ効果に加え、橙色のジンジャー皮が肌をすこやかに整え、LHAが角質ケアをサポート。さらに炭が毛穴汚れを吸着し、肌環境をクリアな状態へ。削らず、乱さず、肌のリズムに寄り添うケア。

2. 肌のリズムに寄り添い、ハリを呼び覚ます

PDRN × 細胞 × 発酵

植物性PDRN・リンゴ幹細胞・コメ発酵液の力。細胞レベルで「自生」するハリ。美容医療トレンドのPDRNの植物由来成分で生命力を凝縮。低分子のため浸透力が高く、スクラブ後のピュアな肌に再生のスイッチを。内側から押し返す弾力と、濁りのない透明感・上質なツヤを与える。

3. 次世代の剥離レス、ハーブピーリング

Herb × 和漢生薬 × 甘草

肌を内側から作用して再生を促す、エステでも人気の施術 「ハーブピーリング」に着目したハーブと「守りのスキンケア」としてピーリング後の肌をやさしく鎮静させ、荒れを防ぐ和漢生薬とグリチルリチン酸2Kを配合。

4. 美容液で磨く贅沢

レチノール × セラミド × プラセンタ

「洗う」を「満たす」へ。まるで全身を高級美容液でパックしているような感覚。本来はフェイスケアに用いる贅沢な成分を全身に浴び、かつてない至福の肌ざわりに。お風呂上がりに、ボディクリームを忘れるほどの潤いヴェールが肌を包み込む。

5. 「磨く・浄化・浴びる」１本3役のスマート美容

スクラブ × ボディソープ × バスソルト

スクラブで磨き、泡立てて全身を浄化し、湯船に溶かす。デリケートゾーンまで摩擦レスに守る 「pH バランス処方」を掛け合わせ、足先から全身を「面」で捉えて一気にメンテナンスする、圧倒的な効率と機能性を極めた3段変化の全方位ケア。呼吸したくなるような、気持ちまで整うナチュラルな香りで癒しのバスタイムを。

■キャンペーン情報

オンラインキャンペーン 応募期間2026.4.15~2026.5.15

楽天市場でハーブスクラブをご購入いただいた方に、 購入点数に応じて数量限定のノベルティをプレゼント！

※画像はイメージです。デザイン・仕様等は変更になる場合がございますのでご了承ください。※交換や返品はお受けできません。

購入商品：ハーブスクラブ単品の場合

購入特典：数量限定 オリジナルトレカ2種からいずれか1枚

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購入商品：ハーブスクラブ2点の場合

購入特典：数量限定 オリジナルトレカ2種とメッセージ付きポストカード

店頭キャンペーン 応募期間2026.4.25～

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＜本キャンペーンに関する情報＞



【キャンペーンサイトURL】

https://www.akaran.co.jp/lp?u=agarism_qme_special(https://www.akaran.co.jp/lp?u=agarism_qme_special)



【AGARISM 公式Instagram】

https://www.instagram.com/agarism_official/(https://www.instagram.com/agarism_official/)