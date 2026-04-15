「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」情報第4弾！ スペシャルコラボフード 4月18日(土)より販売開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347010/images/bodyimage1】
▲「マカオとジョマのデザートドッグ」
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、1996年に公開された『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観を楽しめるスペシャルイベントを3月20日(祝・金)から期間限定で開催中です。この度、ヘンダーランドのキャラクターをイメージした特別なコラボフード2種「マカオとジョマのデザートドッグ」、「トッペマメロンソーダ」を2026年4月18日（土）より販売開始いたします。
「マカオとジョマのデザートドッグ」は、ピンク色の衣装をイメージしたストロベリーホイップをふわふわのパンにたっぷりはさみ、さらにその上にはマカオの金髪をイメージした黄色いザラメと、ジョマが身に付けているチュチュをイメージしたホワイトチョコを溢れるほどトッピング！食べる度に異なる食感をお楽しみいただける、小腹が空いた時にぴったりの一品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347010/images/bodyimage2】
▲「トッペマメロンソーダ」
「トッペマメロンソーダ」は、メロンソーダにたっぷりのホイップクリームとレモン味のグミでトッペマを表現。たくさん体を動かした後にシュワっと甘いドリンクで体力を回復しよう！コラボフード1品購入につき、ノベルティとしてスゲーナスゴイデストランプ風カード（しんのすけ・トッペマ柄）をプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347010/images/bodyimage3】
▲コラボフード1品購入で ノベルティ1枚をプレゼント！
コラボフードを食べながら「ヘンダーランド」の世界を思いっきり楽しもう！
■「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」コラボフード概要
販売開始：
2026年4月18日（土）
メニュー：
「マカオとジョマのデザートドッグ」／900円（税込）…のんびりのはらキッチンカーにて販売
「トッペマメロンソーダ」／800円(税込)…モリノテラス、のんびりのはらキッチンカーにて販売
ノベルティ：
コラボフード1品購入につき、スゲーナスゴイデストランプ風カード(しんのすけ・トッペマ柄)を1枚プレゼント
販売場所：
・レストラン「モリノテラス」／11:00～19:30（L.O. 19:00）
・のんびりのはらキッチンカー／土日祝 11:00-16:00
※季節により営業時間が異なります。詳しくはHPをご確認ください
住所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
URL：
https://nijigennomori.com/food/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」企画概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347010/images/bodyimage4】
開始：
2026年3月20日（祝・金）より（終了時期未定）
内容：
『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観が楽しめるスペシャルイベントを開催。
・アトラクション：
「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内の特設コーナーに、フォトスポットとキャラクターパネルをご用意。
フォトスポットで撮影した写真に【#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド】と付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフに投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。
▲「マカオとジョマのデザートドッグ」
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、1996年に公開された『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観を楽しめるスペシャルイベントを3月20日(祝・金)から期間限定で開催中です。この度、ヘンダーランドのキャラクターをイメージした特別なコラボフード2種「マカオとジョマのデザートドッグ」、「トッペマメロンソーダ」を2026年4月18日（土）より販売開始いたします。
「マカオとジョマのデザートドッグ」は、ピンク色の衣装をイメージしたストロベリーホイップをふわふわのパンにたっぷりはさみ、さらにその上にはマカオの金髪をイメージした黄色いザラメと、ジョマが身に付けているチュチュをイメージしたホワイトチョコを溢れるほどトッピング！食べる度に異なる食感をお楽しみいただける、小腹が空いた時にぴったりの一品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347010/images/bodyimage2】
▲「トッペマメロンソーダ」
「トッペマメロンソーダ」は、メロンソーダにたっぷりのホイップクリームとレモン味のグミでトッペマを表現。たくさん体を動かした後にシュワっと甘いドリンクで体力を回復しよう！コラボフード1品購入につき、ノベルティとしてスゲーナスゴイデストランプ風カード（しんのすけ・トッペマ柄）をプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347010/images/bodyimage3】
▲コラボフード1品購入で ノベルティ1枚をプレゼント！
コラボフードを食べながら「ヘンダーランド」の世界を思いっきり楽しもう！
■「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」コラボフード概要
販売開始：
2026年4月18日（土）
メニュー：
「マカオとジョマのデザートドッグ」／900円（税込）…のんびりのはらキッチンカーにて販売
「トッペマメロンソーダ」／800円(税込)…モリノテラス、のんびりのはらキッチンカーにて販売
ノベルティ：
コラボフード1品購入につき、スゲーナスゴイデストランプ風カード(しんのすけ・トッペマ柄)を1枚プレゼント
販売場所：
・レストラン「モリノテラス」／11:00～19:30（L.O. 19:00）
・のんびりのはらキッチンカー／土日祝 11:00-16:00
※季節により営業時間が異なります。詳しくはHPをご確認ください
住所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
URL：
https://nijigennomori.com/food/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」企画概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347010/images/bodyimage4】
開始：
2026年3月20日（祝・金）より（終了時期未定）
内容：
『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観が楽しめるスペシャルイベントを開催。
・アトラクション：
「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内の特設コーナーに、フォトスポットとキャラクターパネルをご用意。
フォトスポットで撮影した写真に【#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド】と付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフに投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。