株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は4月24日(金)、DJ DANBOプロデュース【DRIP】にDJ RYOWを迎えて開催いたします。

いよいよシーズン到来か！？暑くなった沖縄の夜を更に熱くする大人気パーティ！！ 華の金曜日、是非オシャレをしてお越し下さい。

◇DRIP◇

-毎週金曜日開催- SP GUEST：DJ RYOW MUSIC BY：DJ DANBO DIRECTED BY：DJ TASK DJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q 日程：2026年4月24日 金曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA

＜DJ DANBO プロフィール＞

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。 Instagram：https://www.instagram.com/djdanbo

＜DJ RYOW プロフィール＞

名古屋を拠点に活動するヒップホップ DJ／プロデューサー。岐阜県大垣市出身。 M.O.S.A.D.率いる BALLERS の一員としてその活動を本格スタートさせ、現在は国内ヒップホップシーン屈指の存在として重要なポジションを担う。30 年弱のキャリアで培った確かな選曲センスとミックススキルには定評があり、国内はもとより、本場・アメリカ(ニューヨーク、ニュージャージー、ロサンゼルス、ラスベガス)やオーストラリア、タイ、フィリピン、韓国といった海外での DJ プレイも幾度となく経験。ライフワークとして数多くの DJ ミックス作品も発表しており、DJ MISTER CEE、DJ ENVY、DJ GREEN LANTERN らアメリカのトップ DJ との共作ミックスも手掛けた。そのほか、FRED THE GODSUN、OG MACO とのコラボ曲を発表するなど海外勢との交流は深く、自身がオーナーを務めるアパレルブランド DREAM TEAM では、レジェンドである FUNKMASTER FLEX とのコラボ NEW ERA キャップも制作した。DJ キャリアの過程では、地元ラジオステーションのレギュラーミックスコーナーや、大規模ミュージックフェスにも多数出演。5 度の日本武道館公演などを成功させた AK-69 のライブ DJ を務めていることも、DJ としての圧倒的な信頼度の高さを証明している。キャリア初期からプロデューサーとしてもさまざまなアーティストの楽曲で辣腕を振るってきたが、プロダクションチームSpace Dust Club の結成後、その動きはさらに活発化。2020 年にはプロ野球・中日ドラゴンズのサウンドを制作したほか、2022 年には初のインストアルバム「THE BEAT TAPE」を発表。活動の集大成とも言える自身名義のリーダーアルバムは、2005 年の「PROJECT DREAMS」から 2024 年の「DRIVE MY DREAMS」まで、実に 14 枚ものリリースを数えるに至っている。また、2025 年にはドキュメンタリー作品「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」で映像監督にも初挑戦し、好評を得ている。 Instagram：https://www.instagram.com/djryow

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【エピカ沖縄 公式WEBサイト】

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【epica OKINAWA】

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