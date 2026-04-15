一般社団法人日本経営協会、福島県磐梯町と「共創連携協定」を締結

一般社団法人日本経営協会

一般社団法人日本経営協会（本部：東京都渋谷区、会長：高原 豪久）は、福島県磐梯町と「共創連携」を2026年4月8日に締結。本協定の締結を通じて、自治体・企業・関係機関等と幅広く連携し、相互の知見や資源を活かしながら、地域課題の解決および新たな価値創出に取り組んでまいります。

■主な連携内容

- 自治体DX、働き方の再デザイン、関係人口に関する勉強会・フォーラムの開催- 磐梯町やSHIBUYA QWSを活用したイベント・ワークショップの実施- 自治体・企業・各種機関とのネットワーク構築と連携促進- 磐梯町の人材育成に関する支援

■連携で目指すこと

■お問合せ

- 点で終わらない自治体と企業との官民連携の仕組みづくり- 企業にとどまらない多様な関係者と自治体との関係人口づくり- 職員減少時代における管理職の早期育成、若手のエンゲージメントを含めた新たな人材育成の仕組みづくり- 磐梯町と本会にとどまらない知見の全国自治体への共有

一般社団法人日本経営協会 自治体総合フェア事務局

Mail：lgf@noma.or.jp Tel：03-6632-7134

日本経営協会について

昭和24年（1949年）に「日本事務能率協会」として創立以来一貫して、わが国経営の近代化と効率化のための啓発普及を活動の柱としております。

基本理念：

NOMAは、経営・人間・科学 の調和を推進することで、持続可能な社会の発展に貢献します。

存在意義：

明日の日本の経営を顧客とともにＩｎｎｏｖａｔｉｏｎし続ける。

日本経営協会HP：https://www.noma.or.jp/