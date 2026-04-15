simplusから、軽量約2kg×12ステッチ搭載の初心者向け電動ミシン「SP-MS01」発売

株式会社ジェネレーションパス

株式会社ジェネレーションパス（東京都新宿区、代表取締役社長：岡本洋明、東証グロース3195）は、「simplus」シリーズの新製品として、初心者向け電動ミシン「SP-MS01」を発売いたします。

本製品は、直線縫いからボタン穴かがりまで12種類のステッチを搭載しながら、本体重量約2kgの軽量コンパクト設計を実現しました。フットペダルによる両手フリー操作や、矢印・イラスト付きの糸通しガイドにより、ミシン初心者でも迷わず縫い始められます。入学・進学シーズンに向けたバッグ制作や衣類補修など、日常使いからハンドメイドまで幅広く活用できる家庭用ミシンです。

初心者でもすぐ使える、軽量コンパクトな電動ミシン「SP-MS01」【製品概要】

「ミシンは難しそう」「準備が面倒」といった初心者の不安を解消することを目的に開発しました。

糸通しは矢印とイラストのガイドに沿ってセットするだけで完了し、返し縫いはワンタッチ操作、下糸巻きも自動で行えます。複雑になりがちな準備工程を簡略化することで、購入後すぐに使い始められる設計としました。

本体サイズは幅27.5×奥行12.1×高さ26cmとコンパクトで、収納や持ち運びにも配慮しています。ダイニングテーブルやデスクの上でも使いやすく、必要なときにすぐ取り出して使用できます。

また、ACアダプターに加えて単三形電池（別売）にも対応した2WAY電源仕様により、使用場所を選びません。付属品も充実しており、届いたその日から使用可能です。

矢印とイラストのガイドで、糸通しも迷わず簡単12種類のステッチをダイヤル操作で簡単切り替えフットペダル操作で両手が自由に使え、安定した縫製が可能約2kgの軽量設計で、持ち運びもラクラク安定した縫製で、初心者でもきれいに仕上がる透明カバーで下糸残量を一目で確認【主な特徴】- ガイド付き糸通しで、初めてでも迷わず使える矢印とイラストによるガイド表示で、糸掛けの手順が一目でわかります。下糸巻きも自動化し、準備の手間を軽減しました。- 12種類のステッチで幅広い用途に対応直線縫いやジグザグ縫い、ボタン穴かがりなど計12種類を搭載。入学グッズ制作から衣類補修、ハンドメイドまで対応可能です。- フットペダル操作で安定した縫製足元でスピード調整ができるため、両手で生地をしっかり支えながら作業できます。低速／高速の切替も可能です。- 約2kgの軽量設計で持ち運び簡単ハンドル付きで移動しやすく、収納スペースにも困らないコンパクト設計です。- 2WAY電源で場所を選ばないAC電源に加え乾電池にも対応。コンセントがない場所でも使用できます。- LEDライト搭載で手元を明るく針周辺を照らし、細かい作業も快適に行えます。- フリーアームで筒状縫製にも対応袖口や裾などの縫製もスムーズに行えます。透明ボビンカバーで下糸残量も確認可能です。- 1年間のメーカー保証付きPSE基準を満たし、ISO9001認定工場およびBSCI監査対応の体制で製造しています。選べる4色展開でインテリアにもなじむデザイン【商品詳細】

商品名：simplus 電動ミシン

品番：SP-MS01

カラー：ミルキーホワイト／セージグリーン／ピアノブラック／ラベンダーグレー

サイズ：（約）幅27.5×奥行12.1×高さ26cm

重量：（約）2kg

定格電圧：AC100-240V

消費電力：7.2W

電源：ACアダプター（付属）／単三電池×4本（別売）

縫い方：12種類

付属品：ボビン×3、ミシン糸×3、針×3、フットペダルほか

保証期間：1年間

■販売情報

商品説明URL： https://simplus.style/sp-ms01/

販売チャネル： 公式オンラインショップおよび各種ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング等）

【simplus（シンプラス）について】

「simplus」は、シンプル（simple）でありながら一味違う個性（Plus）を追求するブランドです。必要最低限の機能にこだわり、毎日の暮らしをより快適でシンプルにしたいお客様をサポートします。

【株式会社ジェネレーションパスについて】

インターネット上の店舗（ECサイト）で商品販売を行う「ECマーケティング事業」を主たる事業として展開し、「優良な商材を創る企業の大切な思いを、消費者へと伝える橋渡し役を担う企業でありたい」という企業理念のもと、継続的なマーケティングデータの収集と分析及びオペレーションのシステム化を図った販売戦略を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)