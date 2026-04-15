SAGE@JOINT WORKS | 2店舗を巡るサーキットPOP UP開催！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「JOINT WORKS（ジョイントワークス）」では、「カッコつける、でも普段着できる服」をコンセプトにライフスタイルに根ざしたストリートウェアを追求するSAGE/セイジとのPOP UPを4月16日(金)からJOINT WORKS下北沢店で開催。

SAGE（セイジ）

SAGEは「賢者」や「仙人」を意味する言葉。

日本の漫画に登場する“仙人”から着想を得て名付けられました。

常識や既存の価値観にとらわれず、

5歳児（5age）のような純粋さと反骨心を持ち続けること。

その在り方こそが、現代における“SAGE”であると考えています。

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Product / Worldview

デジタルグラフィックやインターネットカルチャーを背景に、

Z世代のデジタルネイティブな感性に向けたデザインを展開。

“カッコつける、でも普段着できる服”を軸に、

日常に自然と溶け込むストリートウェアを提案します。

本POP UP開催にあたり「ハッピーバイブス」を持った計3型の別注アイテムを作成。

別注 SAGE Heart-Filled FROG S/S Tee

別注 Heart-Filled FROG S/S Tee

Price：\7,700-(in tax)

Size：M,L

Color：ブラック/ブルー/ピンク

別注 SAGE Heart Signal Camo Mesh Cap

別注 SAGE Heart Signal Camo Mesh Cap

Price：\12,100-(in tax)

Size：Free

Color：グレー

別注 SAGE Heart Striped beanie

別注 SAGE Heart Striped beanie

Price：\7,700-(in tax)

Size：Free

Color：ブラック/ブルー

4月17日(金)17:00~はJOINT WORKS下北沢店にてレセプションパーティーを開催。

デザイナー在朗のうえPOP UPを記念したノベルティ各種とフリードリンクを配布。

5月2日(土)からは場所を移しJOINT WORKSららぽーとTOKYO-BAYにてPOP UPを開催。

ブランド最新ローンチコレクションに加えて貴重なアーカイブも総勢200点以上を用意。



発売日：4月17日（金）午前11：00より発売

オンラインストア：https://baycrews.jp/brand/detail/jointworks

■問い合わせ先（展開店舗）：

JOINT WORKS下北沢店 / ららぽーとTOKYO-BAY / ららぽーと富士見店 /

EC（ベイクルーズストア）

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、フィットネス事業の運営

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/