教育現場の課題解決に取り組む教育機関を表彰する「Studyplus for School Award 2026」７部門 71法人の受賞校を発表！

スタディプラス株式会社

教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」を提供するスタディプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣瀬高志、以下スタディプラス）は、「Studyplus for School Award 2026」にて、教育現場の課題解決に取り組む、７部門 71法人の受賞校を発表いたします。

■ 開催背景

少子高齢化が進み、644万人の労働力不足が予測される「2030年問題」が迫る今、教育機関でも人手不足が鮮明になってきました。さらに、少子化の影響による高校及び大学の入試倍率の低下を受けて、生徒の学習意欲の低下、高校・大学の入試形式の多様化が進んでいます。

このような外部環境の変化にともなって、教育業界も大きな転換期を迎えています。

教育関連省庁から学習塾・予備校・学校といった教育機関に至るまで、新たなビジネスモデルや技術の活用、教育ニーズの変化に柔軟に対応し、今そして未来の子どもたちに教育サービスを提供し続けることが求められています。

スタディプラスでは、様々な経営課題を抱えながらも、ICTを活用した未来の教育を模索し実践する教育機関を表彰する取り組み「Studyplus for School Award」を2017年より実施してきました。今年も「Studyplus for School Award 2026」として全71法人・151教室を表彰いたします。

■「Studyplus for School Award 2026」について

スタディプラスは、未来の教育の在り方・先生の新しい働き方に果敢に挑戦する教育機関を全国の教育関係者に共有することを目的に、2017年より「Studyplus for School Award」の表彰を行っております。今回は、全国の学習塾・予備校・学校から全71法人・151教室を表彰いたしました。

https://for-school-event.studyplus.co.jp/award2026

【個別指導部門】

- アイル学習塾- あかつき指導会- ACT- いずみ塾- 伊藤塾- Ucaroute.- エスト- エディック個別／創造学園個別- 株式会社平成教研／明光義塾- 個別指導アイディール- 個別指導塾story’s- 個別指導塾まなびの森- CyberThink- 新個別指導塾My Way- 大学受験pispis- 東セミ- FODINA戸塚塾- 増田理数塾- みんなの塾

【集団指導部門】

- 市進予備校- 河合塾- 湘南ゼミナール- 信学会ゼミナール- 進学ゼミナール- 創学ゼミナール- 体育進学センター- 日米文化学院- HIROACADEMIA- 藤井セミナー川西教室- リード予備校

【自立指導部門】

- 金沢個別予備校GREAT GRIT- 学習塾GrowrY- 学習塾STRUX- 京大個別会原町本校- ゴールフリーラボ- 産近甲龍専門塾イノベイト- ステップアップスタディサロン- 清楓義塾- TASUKE塾- テラコヤイッキュー- Dreaven松陰神社駅前校- ドリームラーナーズ- ハイスクールMUGEN 鹿児島中央駅前校／MUGEN高等学院- ブロードバンド予備校那覇本校- むげん学習塾- 明光義塾マイスタ

【オンライン指導部門】

- EGNITE- ウィズスタディ- 学習管理塾ウィズペース- 小論文のトリセツ- PASSCAL- Fit NET STUDY- MONEYKIN STUDY- メアライズアカデミー

【フリースクール部門】

- WIALISオンラインフリースクール- クラーク国際中等部

【学校・広域通信制高校部門】

- 岩田中学校・高等学校- 小千谷高等学校- 海星高等学校- クラーク記念国際高等学校／CLARK SMART- 向上高等学校- 修徳中学校・高等学校- 大東文化大学第一高等学校- 中部大学第一高等学校- 二松学舎大学附属柏中学・高等学校- 鳳凰高等学校- 立命館慶祥中学校・高等学校

【社会人スクール部門】

- ENGLISH COMPANY／STRAIL- DMM英会話- MePlace

■ 教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」 概要

「Studyplus for School」は、学習記録でいつでもどこでも生徒とつながり、生徒の成績向上と教室の経営改善を支援するコミュニケーションプラットフォームです。生徒の学校や志望校ごとに異なる、紙教材・デジタル教材のあらゆる学習記録を一元化・可視化することで、教育機関の業務の大半を占める学習指導を効率化し、人手が足りない中でもより良い教育を届けられるようご支援します。同時に、学習記録に加えて、出席記録、入室記録、成績記録、面談記録など、教室運営に必要なあらゆる情報を「Studyplus for School」に集約し、誰でも簡単に業務を効率化できます。

現在、全国の学校や学習塾など約2,800校以上に導入されています。

https://for-school.studyplus.co.jp/

■ スタディプラス株式会社 概要

●所在地：東京都千代田区神田駿河台２丁目５－１２ NMF駿河台ビル4階

●代表取締役：廣瀬高志

●事業内容：学習管理アプリ「Studyplus」、若年層向けマーケティングソリューション「Studyplus Ads」、教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」を提供

●設立：2010年５月

https://info.studyplus.co.jp/





