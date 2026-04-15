株式会社コスモライフ(本社：兵庫県加古川市、代表取締役会長：早川 耕司)は、宅配型ウォーターサーバー「コスモウォーター」において、ブランドメッセージ「家族の天然水」を体現するブランドムービー、およびブランドページを公開しました。

コスモウォーターブランドイメージ





コスモウォーターは、ブランド誕生から21年目を迎える中で、あらためて“家族の毎日に寄り添う天然水の価値”に着目しました。

今回公開したブランドムービーおよびブランドページでは、当社が掲げるブランドメッセージ「家族の天然水」を軸に、“温かい家族の雰囲気”とともに、“自然や天然水の価値”を視覚的に表現し、コスモウォーターの世界観を表現する内容としました。









■ブランドムービーについて

本ムービーは、「自然との距離」をテーマとしたコンセプト篇に加え、暮らしに寄り添うシーンを描いた家族構成別篇、機能や特長を紹介するスペック別篇の3つの構成で展開しています。

それぞれ異なる切り口から、コスモウォーターのある暮らしや天然水のよさが伝わる内容としました。

CosmoWaterブランドムービー 「自然との距離(30秒)」篇





▼コスモウォーター公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@cosmowaterofficial









■ブランドページについて

ブランドページのトップでは、ブランドムービーを活用し、“温かい家族の雰囲気”と“自然や天然水の価値”を表現しています。

“温かい家族の雰囲気”× “自然や天然水の価値”イメージ





続いて、「富士・京都・日田」の採水地を想起させるビジュアルを通じて、自然の恵みとしての天然水の魅力を表現するとともに、「自然との距離」にも着目。

街の風景と組み合わせることで、自然や天然水は私たちの身近にあり、暮らしに寄り添う存在であることをあらためて認識いただける世界観としました。

「富士・京都・日田」の採水地×街の風景イメージ





さらに、世帯構成の異なる3つの家族のビジュアルとともに、コスモウォーターの特長をメッセージとして整理することで、ブランドの世界観と製品価値の両立を図りました。

コスモウォーターの特徴





ページの最後には、「水」のビジュアルとともに、ブランドメッセージを掲載しています。

ブランドメッセージ





▼コスモウォーターブランドページ

https://www.cosmowater.com/brand/









■家族の天然水 CosmoWater(コスモウォーター)

コスモウォーターは、日本の自然が育んだ天然水(軟水)を、採水からボトリングまで一貫して安全に管理し、ご家庭へお届けする宅配型ウォーターサーバーブランドです。

毎日使うお水だからこそ、安心してご利用いただける品質を大切にし、徹底した品質管理のもと、“いつでもおいしいお水”の提供に努めています。





コスモウォーター公式サイト ： https://www.cosmowater.com/

コスモウォーター公式Instagram： https://www.instagram.com/cosmowater.official/









■会社概要

商号 ： 株式会社コスモライフ

代表者 ： 代表取締役会長 早川 耕司

所在地 ： 兵庫県加古川市加古川町備後358-1

設立 ： 1988年8月

事業内容 ： 飲料水の製造・販売

企業公式サイト： https://www.cosmolife.co.jp









※「コスモウォーター」は、株式会社コスモライフのウォーターサーバー及び宅配水事業のブランド名称です。