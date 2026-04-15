全国に74施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営するテーマパーク「NEWレオマワールド」は2026年5月1日（金）より「春の大バラまつり2026」を開催いたします。

【春の大バラまつり】

開催期間：2026年5月1日（金）～6月14日（日）予定 開催場所：レオマ花ワールド オリエンタルトリップ 公式サイトイベントページ： https://x.gd/8svV6 一年を通してさまざまな季節の花を楽しめるレオマ花ワールド。春・秋と開催している「大バラまつり」は、毎年多くの方にお越しいただいている人気のイベントです。園内のさまざまなスポットで、趣向の異なる優雅で美しいバラの花をお楽しみください。 ※オリエンタルトリップへの入場にはNEWレオマワールドの入園券が必要です（有料） ※写真はイメージです。気候により、花の見ごろは変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

～春の大バラまつり見どころ～

■レオマキャラクターガーデン誕生！

お花やアジアの遺跡が楽しめるオリエンタルトリップエリアに、レオマオリジナルキャラクターをモチーフにした「レオマキャラクターガーデン」が誕生！ペディー＆ポーリーのトピアリーがみなさまをお出迎えいたします。

■レオマベルばらガーデン

不朽の名作「ベルサイユのばら」原作者池田理代子氏監修のバラ園。マリー・アントワネットが愛したベルサイユ宮殿の“プチ トリアノン”をイメージしたローズガーデンです。 王妃アントワネット®やオスカル フランソワ®などの「ベルサイユのばら®シリーズ」全品種やフレンチローズが咲き誇ります。オスカルやアンドレのキャラクターパネルが設置してあるフォトスポットは、ファンならずとも思わず写真を撮りたくなるフォトスポットです。また、レオマバザールではベルサイユのばらグッズも販売しています。

■大バラ庭園 亜細亜の遺跡×バラ庭園

アンコール王朝最盛期の栄華を物語る本格的な寺院を忠実に再現した「プラサット・ヒン・アルン」の「大バラ庭園」では、建物の周囲と池の周りを囲むように咲き誇る色とりどりのバラをお楽しみいただけます。

そのほか、不思議の国のアリスをテーマにしたナチュラルガーデン「アリスイングリッシュローズガーデン」、約200品種の新苗や開花苗が購入できる「大バラ即売会」、約1,000㎡の敷地に、世界各国のバラが咲き誇る「レオマローズガーデン」などさまざまなイベントやスポットが盛りだくさんです。

■あじさいも同時に楽しめます。

開催日程 2026年5月1日（金）～6月28日（日） 開催場所：レオマ花ワールド オリエンタルトリップ しっとりとした梅雨の時期を彩り、天気によってさまざまな表情を見せてくれるあじさい。モスクでは紫やピンク、青など色とりどりのあじさいがお出迎えいたします。時期によって見ごろのあじさいが変わるので、長期間お楽しみいただけます。 「タシチョ・ゾン」や「十二望展望台」のあじさいは、6月中旬から上旬に見ごろを迎える予想です。

■NEWレオマワールド料金・アクセスなど、詳細はホームページをご覧ください NEWレオマワールド公式ホームページ： https://x.gd/ipMm3 ■NEWレオマワールドで楽しんだ後や、楽しむ前には「大江戸温泉物語 ホテルレオマの森」で温泉やグルメバイキングをお楽しみください。 ご予約・ご宿泊料金・日帰り入浴料金・ホテル詳細は公式サイトをご覧ください ・大江戸温泉物語 ホテルレオマの森 公式サイト： https://x.gd/muIew

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■資本金 100百万円 ■代表取締役 川粼 俊介 ■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国74施設。2026年4月現在） ■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/