富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」(運営：立山黒部貫光株式会社、本社：富山県富山市)は、2026年4月15日(水)に全線開通いたします。

アルペンルートの春の風物詩「雪の大谷」の高さは12mとなりました。この圧巻の雪の壁を間近で体感できる人気イベント「雪の大谷ウォーク」は、4月15日(水)から6月25日(木)まで開催いたします。





【雪の大谷とは】

標高2,450mに位置する立山室堂平は、世界有数の豪雪地帯です。特に「大谷」と呼ばれる地点は地形的に雪が吹きだまりやすく、積雪が非常に多くなります。この「大谷」を通る道路を除雪して現れる巨大な雪の壁が「雪の大谷」です。今年は最も高い地点で12mに達しました。









【圧巻の雪の壁を体感できるイベント「雪の大谷ウォーク」】

●期間

2026年4月15日(水)～6月25日(木)





●時間

9:30～15:00





●場所

室堂エリア





●イベントページ

https://www.alpen-route.com/enjoy_navi/snow_otani/





雪の大谷ウォーク





メインイベント「雪の大谷ウォーク」をはじめとして開放的な景観の中で雪上散策が楽しめる「パノラマロード」や、室堂平にある“雪の小谷”とも称される隠れた名所「雪の回廊」など、白い雪と青空が織りなす春の立山黒部の魅力を体感できる多彩なイベントを実施いたします。





パノラマロード

雪の回廊





【雪と青と新緑が織りなすアルペンルートの贅沢な季節】

春のアルペンルートは「雪の大谷」だけでなく、辺り一面銀世界の室堂平や立山ロープウェイからの景色もおすすめです。5月中旬ごろからはアルペンルートを代表する絶景スポット「みくりが池」の雪解けが始まり、美しい「みくりが池ブルー」に輝く湖面が姿を現します。5月中旬から6月にかけては、この「みくりが池ブルー」と残雪の白、新緑の3つのカラーを同時に満喫できる贅沢な季節です。





残雪と立山ロープウェイ(4月下旬)

室堂平・みくりが池(5月下旬)





【立山黒部アルペンルートとは？】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。富山県と長野県をケーブルカーやバス、ロープウェイなど山岳地ならではのユニークな乗り物を乗り継いで移動しながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。





2026年度営業期間(予定)：4月15日(水)～11月30日(月)





立山黒部アルペンルート路線図