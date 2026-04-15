【2026年5月発売】「食」を「投資」に変える。ディープワーカーのためのコンディショニング・プロテインバー「BRAIN PRO」、事前登録で最大40%OFF

株式会社tryX

株式会社tryX（本社：東京都中央区、代表取締役：関谷 拓治、読み：トライエックス、以下「tryX」）は、ディープワーカーのためのコンディショニング・プロテインバー「BRAIN PRO（ブレインプロ）」を2026年5月より公式サイトにて発売します。

発売に先駆け、本日より公式サイトの公開、およびLINE公式アカウント登録で「最大40％OFF」となる事前登録キャンペーンを開始しました。

LINE登録で最大40%OFF！事前登録キャンペーン

キャンペーン期間： 発売前日まで

参加方法： LINE公式アカウントを友だち追加し、アンケートに回答

特典内容： ご購入方法に合わせて選べるクーポンをプレゼント

公式LINEアカウント：https://lin.ee/NeqWomTg

開発背景

新年度や大型連休明けの5月、多くの人が直面するのが環境変化によるストレスと多忙です。手軽に空腹を満たすための食品への依存は、カロリーは足りていてもビタミンやミネラルが不足する「新型栄養失調（隠れ栄養失調）」や、食後の急激な眠気を招く「血糖値スパイク」を引き起こし、生産性を著しく低下させる要因となっています。

近年、時間対効果を重視する「タイパ（タイムパフォーマンス）」が定着しましたが、私たちはその先にある「ウェルパ（ウェルネスパフォーマンス）」すなわち、限られた時間で心身の健康と成果を最大化することこそが、仕事・家事・育児に追われる現代人に不可欠だと考えます。

「BRAIN PRO」は、開発者自身がコンサルタント時代に経験した健康危機をきっかけに、「手軽さ」と「身体への安全性」、そして「パフォーマンス」の全てを妥協しない製品として開発されました。"罪悪感のない新たなエネルギーチャージ"を提案します。

「BRAIN PRO」の特徴

１．妥協なき素材へのこだわりで、糖質5g以下を実現

身体と日々のパフォーマンスを第一に考えた理想的な商品設計のため、植物性食品のみを用い、白砂糖・小麦・乳製品・保存料を一切使わず、植物性由来の甘みのみでさらに糖質5g以下という厳しい条件のもと開発を進めました。

２．2年の歳月と延べ200回以上の試行錯誤を経て完成

「体に良くても美味しくなければ続かない」という考えのもと、理想的な商品設計の完成まで2年と延べ200回以上の試行錯誤を経て完成。糖質5g以下でありながら、チョコレートバーとしての満足感と美味しさを兼ね備えています。

３．BRAIN PROの「3つのこだわり」

身体への優しさを追求した「CLEAN」、日々の活動の源を凝縮した「CHARGE」、そして次世代スーパーフード、ヤマブシタケで没頭する時間をサポートする「BOOST」。

BRAIN PROは、これら3つの要素を高度に融合させた設計思想で作られています。「余計なものは入れず、必要なものを凝縮し、新素材で日常を彩る」。この3つのこだわりが、あなたのプロフェッショナルな時間をサポートします。

＜CLEAN＞厳選素材のみで構成された、クリーンな設計。

健康の基盤は、「余計なものをカラダに入れないこと」から始まります。良い成分を取り入れる前に、まず原材料そのものを厳選することが重要です。BRAIN PROは、長期的な健康を第一に考え、アスパルテームやスクラロース、アセスルファムKや保存料などを使わず、厳選した素材を活かしたクリーンな設計にこだわりました。

＜CHARGE＞現代人に欠かせない栄養素を、バランスよくチャージ。

日々の活動やクリエイティブワーク、集中タイムに欠かせない栄養素をしっかりチャージ。BRAIN PROには、アクティブな毎日をサポートするビタミン、コンディション維持を支えるミネラルなど、必要な成分をこの1本に凝縮しました。

＜BOOST＞次世代スーパーフードで、没頭する時間をブースト。

欧米で話題のスーパーフード「ヤマブシタケ（Lion's Mane Mushroom）」を配合。没頭し、クリエイティビティを研ぎ澄ませたい瞬間のために。ここぞという時のパフォーマンスの「質」を支えてくれます。

LINE登録で最大40%OFF！事前登録キャンペーンを実施中

2026年5月の正式発売に向け、LINE公式アカウントにて事前登録キャンペーンを実施します。

ご登録いただくと、発売開始時に利用できる【最大40％OFFクーポン】をもれなくプレゼントします。数量限定の初回生産分を、誰よりもお得に確実に入手できるチャンスです。

キャンペーン期間： 発売前日まで

参加方法： LINE公式アカウントを友だち追加し、アンケートに回答

特典内容： ご購入方法に合わせて選べるクーポンをプレゼント

公式LINEアカウント：https://lin.ee/NeqWomTg

製品概要

商品名： BRAIN PRO（ブレインプロ）

発売日： 2026年5月中旬予定

価格： 5,980円（1箱12本・税込）

フレーバー：シーソルトチョコレート味

公式サイト： https://brainpro-jp.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/brainpro_jp/

開発ストーリー

かつてコンサルタントとして多忙を極めていた私は、終わりのないタスクとプレッシャーから、デスクにチョコレートやエナジードリンクを常備する「甘いものが手放せない」生活を送っていました。その代償は大きく、33歳の若さで心身のコンディションがボロボロになるほどの危機に直面したのです。

そこで私は、最先端の研究や論文を読み漁り、自身の食習慣を根本からハックする実験を開始しました。すると、日々のコンディションを保ちやすくなり、仕事に向かうモチベーションが根本から研ぎ澄まされていきました。口にするもので、「仕事の質」が変わる。私はその事実を、身をもって痛感しました。

しかし、この厳しい基準の食事を、分刻みのスケジュールの中で徹底するのは困難でした。私が本当に求めていたのは、忙しいデスクワークの合間でもサッと食べられ、満足感がありながら日々のコンディションをサポートしてくれる「理想のスマートフード」でした。

「市場に見つからないなら、作るしかない」。そう決意して製造パートナーを探し始めましたが、現実は甘くありませんでした。40社もの企業や専門家に「不可能だ」と突き返されたのです。小麦粉や白砂糖、アスパルテームやスクラロースといった添加物に頼らず理想の栄養を追求すると、味が犠牲になり、生地がボロボロと崩れて「バー」の形にすることすらできませんでした。

それでも、「頼んでも出来ないなら、自分でやるしかない」。諦めきれなかった私は、市場にある100種類以上の原料を徹底的にリサーチして分析。自ら納得できる原料だけを厳選し、0.1g単位での配合調整に没頭しました。そうして2年の歳月と延べ200回以上の試作を経て、ついに「妥協のない原料」と「満足感のある美味しさ」を両立した「BRAIN PRO」が完成しました。

いつでも、いつまでも最高のあなたを更新し続けるための「新しい投資」を、あなたも始めませんか。

株式会社tryX 代表取締役 関谷 拓治

会社概要

会社名： 株式会社tryX（トライエックス）

代表者： 代表取締役 関谷 拓治

所在地： 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス 2F

設立： 2019年1月23日

事業内容： 「BRAIN PRO」の開発・販売、コンサルティング事業

URL： https://tryx-co.ltd/