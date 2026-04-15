4月17日（金）の発売日が迫る『プラグマタ』最新トレーラーを公開！

株式会社カプコン

2026年4月17日（金）の発売日※が迫る『プラグマタ』。本日最新トレーラーが公開されました。地球への帰還を目指す“ヒュー・ウィリアムズ”と“ディアナ”、二人の主人公を阻む月面施設の管理AI“イドゥス”。そして、もう一人のアンドロイド＝プラグマタである“エイト”とのやり取りも垣間見ることができます。パズルとアクションが融合したゲームプレイと共に、彼らの織り成すドラマにも期待が高まる最新トレーラーをぜひ、ご覧ください！

※Nintendo Switch(TM)2 『プラグマタ』は2026年4月24日（金）発売予定

PRAGMATA - Eight Trailer

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jKsOZWGYPQk ]

https://youtu.be/jKsOZWGYPQk



エイト

ディアナの姉妹機にあたる"プラグマタ"。識別番号は DI33558。

その末尾の数字から、「エイト」と名乗っている

■ディアナの他にもう一人のプラグマタが!? ファイナルトレーラーを公開！

ディアナの他にもプラグマタが？ 発売直前に公開されたトレーラーにはもう一人のプラグマタ“エイト”の姿を見ることができます。



■ヒューとディアナの追加衣装をプレゼント。 予約して早期購入特典を手に入れよう！

『プラグマタ』のパッケージ版、ダウンロード版ともに早期購入特典として勇猛果敢な戦国時代の武士の衣装を纏ったヒューの衣装「ネオ・ブシドー」と、可憐に暗躍する忍者をテーマにしたディアナの衣装「ネオ・クノイチ」をプレゼント！ ぜひ、ご予約して手に入れてください。

※早期購入特典は後日、別途入手できる可能性があります。

※パッケージ版への早期購入特典の封入は特典在庫が無くなり次第、終了となります。



■『プラグマタ』の世界観をさらに深く味わう。 『プラグマタ デラックスエディション』

「デラックスエディション」には月面世界でのヒューとディアナの憩いの場“シェルター”を豊かにするコンテンツをギュッと詰めこんだDLC『シェルターバラエティパック』を収録しています。ヒューのクールな宇宙服や武器、キュートなディアナの違った一面が見られる追加衣装や動き、ジュークボックスでの選曲の拡張や、75点もの資料がシェルターで閲覧できる「アートワーク」などを楽しむことができる「デラックスエディション」。本作の世界観を満喫したい方におススメのお得なセットです。

『プラグマタ デラックスエディション』収録物

・ゲーム本編

・シェルターバラエティパック

『シェルターバラエティパック』収録物

・ヒュー衣装 2種

・ディアナ衣装 2種

・武器スキン「グリップガンDS」 1種

・シェルターBGM 3種

・ディアナエモート 3種

・データライブラリ「アートワーク」

※『シェルターバラエティパック』はゲーム発売日よりパック単体でもご購入いただけます。

■200万ダウンロード突破！ 体験版『プラグマタ スケッチブック』が好評配信中！

魅力的なキャラクターと世界観で贈る『プラグマタ』。並列思考で左右の脳をフル回転させる独自の戦闘システムも見逃せません。好評配信中の体験版『プラグマタ スケッチブック』ではその手触り、月面施設内での独特な浮遊感を感じられる探索が試せるのはもちろん、何度もチャレンジしたくなる“遊び”もちょっぴり忍ばせています。PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 の各機種へ向けて好評配信中の体験版をぜひ、お試しください。

※本体験版での対応ボイスは日本語/英語のみとなります

※製品版とは一部仕様が異なる部分がございます

■人気ゲーム実況クリエイター おついちが『プラグマタ』の秘密に迫る！

特別インタビュー映像を公開！

新作SFアクションアドベンチャーゲーム『プラグマタ』開発チームを直撃！

『プラグマタ』の秘密に迫る特別インタビュー映像を前後編の2回に渡ってお届け。発売直前の今だから聞ける、『プラグマタ』制作の裏話を開発チームから引っ張り出した、特別インタビュー。

これを観たらきっと『プラグマタ』をプレイしてみたくなる！ 前編は4月15日（水）、本日公開！

さらにディープな内容に踏み込んだ後編は4月21日(火)に公開予定。どちらもお見逃しなく！



【プラグマタ】おついちが大阪カプコンに乗り込み、開発陣に直撃インタビュー！！

公開予定日:4月15日(水) 19:00 公開予定

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=uaEnXjkdURw ]

URL: https://youtu.be/uaEnXjkdURw(https://youtu.be/uaEnXjkdURw)

おついちTube: https://www.youtube.com/@otsuichi

■カプコンTV!! 『プラグマタ』発売直前特番が4月16日 (木)の夜7時から配信決定！ ゲストはゲーム実況クリエイターのおついちさん！

カプコンTV!! では『プラグマタ』発売直前特番を配信いたします。

狩野英孝さん、池田ショコラさんのレギュラー陣に加え、ゲストにゲーム実況クリエイターのおついちさんをお迎えし、4月16日 (木)の19時からお届けします。ぜひ、ご覧ください！

【レギュラー出演者】

狩野英孝(メインパーソナリティ)

池田ショコラ(ナビゲーター)

【ゲスト】

おついち



■商品名：プラグマタ

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：C（15才以上対象）

■希望小売価格：

プラグマタ（通常版）

パッケージ版：7,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：7,990円（税込）

プラグマタ デラックスエディション

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■発売予定日：

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam：2026年4月17日（金）

Nintendo Switch 2 ：2026年4月24日（金）

■ジャンル：SFアクションアドベンチャー

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)

■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

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