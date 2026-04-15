【カカオティエゴカン】大阪・高麗橋のチョコレート専門店が「ムースショコラとフルーツジュレ」2層の冷菓をお楽しみ頂ける夏の新作スイーツを発表
大阪・高麗橋に本店を構えるチョコレート専門店「カカオティエゴカン」（株式会社カカオティエゴカン／代表取締役 浅田美明）は、今年の夏の新作「カカオドゥーブル」を2026年5月1日(金)より販売を開始いたします。
カカオティエゴカンでは世界中から厳選したカカオ豆を、出来うる限り生豆の状態から焙煎（ロースト）、皮むき（ウィノワリング）、磨砕（グラインディング）、精錬（コンチング）までのチョコレート製造のすべての工程を自社で行う「BEAN TO BAR製法」を取り入れ、チョコレート菓子をお届けして参りました。
暑さが増すこれからの季節に絶妙な美味しさを詰め込んだ、カカオティエゴカンの職人ショコラティエがお届けする2層が織りなす夏の新作スイーツをお楽しみください。
夏の新作 カカオドゥーブル
ONLINE SHOP :
https://shop.cacaotier-gokan.co.jp/shopbrand/ct37/
カカオとフルーツ。
この2つの偉大な大地の恵みを活かした2層の爽やかなデザートをおつくりしました。
カカオの産地を限定したクーベルチュールでおつくりしたムースショコラと、カカオティエが厳選した相性の良いフルーツでおつくりしたジュレ。
2層をあわせることで感じられるカカオのテロワール(産地)とフルーツとの絶妙なマリアージュ(相性)をお楽しみください。
【ドゥーブルとは】
フランス語で「2つの」「二重の」という意味を持つ
ムースショコラとフルーツジュレの2層をお楽しみいただけます。
1個 税込540円
ドミニカ×ブラッドオレンジ
レーズンのような濃厚な果実感のあるドミニカ共和国産カカオ豆のムースショコラとイタリア産ブラッドオレンジのフルーツジュレ
＊ブラッドオレンジ92％使用(オレンジに占める割合)
＊産地指定のカカオ豆はチョコレートのカカオマス中に使用しています
1個 税込540円
マダガスカル×ベリー
フルーティーな酸味が特徴のマダガスカル産カカオ豆のムースショコラと苺とフランボワーズのフルーツジュレ
＊産地指定のカカオ豆はチョコレートのカカオマス中に使用しています
1個 税込540円
ブラジル×マンゴー
トロピカルな風味のブラジル・トメアスー産カカオ豆のムースショコラとインド・メキシコ産マンゴーのフルーツジュレ
＊産地指定のカカオ豆はチョコレートのカカオマス中に使用しています
3個入 税込1,836円
3個入外箱
6個入 税込3,564円
6個入外箱
【店舗概要】
高麗橋本店
大阪市中央区高麗橋2-6-9
営業時間：10:00～19:00(L.O.18:00)
KITTE大阪店
大阪市北区梅田3丁目2番2号KITTE大阪 1F
営業時間：11:00～20:00（L.O. 19:00）
写真：ナカサ＆パートナーズ
ホームページ：https://cacaotier-gokan.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/cacaotiergokan/