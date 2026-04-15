メールからそのまま商談予約が完了するimmedio、「メール予約リンク」機能を提供開始

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する”決まる商談が増える”AIインサイドセールス「immedio（イメディオ）」が、メール上でそのまま商談予約が完了する「メール予約リンク」機能の提供開始をお知らせします。

概要

BtoB営業において、メールはマーケティング・インサイドセールス・営業の各プロセスで活用される主要なコミュニケーション手段の一つです。一方で、メールでの商談設定は「候補日提示→返信→調整」というプロセスが発生し、日程確定までに時間を要するケースが多く見られます。

本機能により、営業担当者はメール本文に候補日時を共有するだけで、受信者は画面上で日程を選択し、必要情報を入力することで商談予約を完了できます。

これにより、各接点における日程調整の効率化と、面談設定までのリードタイム短縮に寄与します。

背景と課題

BtoBの購買プロセスにおいて、見込み顧客の検討意欲が高いうちに面談を設定できるかどうかは、商談化率に影響を与えます。

近年はWebフォーム経由での面談予約の自動化が進む一方で、メールを起点としたアプローチでは、日程調整が手作業に依存しているケースが見られます。

候補日時を手動でメールに記載する運用では、カレンダーとの不整合やダブルブッキングが発生しやすく、やり取りが増えるほど調整に時間がかかる傾向があります。

こうしたメールにおける日程調整の非効率さは、商談設定までのプロセスを長期化させる要因の一つとなっています。

機能概要

「メール予約リンク」機能は、マーケティング施策後のフォロー、インサイドセールスによるアプローチ、営業の提案活動など、各接点で送信されるメールにおいて、候補日時を共有し、そのまま商談予約を行える仕組みです。

主な特徴1. メールに貼り付けるだけで利用可能

immedioの管理画面から候補日時をコピーし、メール本文に貼り付けるだけで利用できます。

2. Gmail上で完結する操作性（Chrome拡張対応）

Chrome拡張機能に対応しており、Gmailの作成画面から直接、候補日時の生成・挿入が可能です。

日常的に利用しているメール画面上で操作が完結するため、ツール間を行き来することなく利用できます。

3. 柔軟な日程提示

候補日時はFrom（開始日）とTo（終了日）で範囲指定が可能で、提案内容や顧客の状況に応じた日程提示が行えます。

4. メール上でそのまま選択できる予約体験

HTML形式では、候補日時が日付ごとに整理されたボタンとしてメール本文に表示されます。

受信者はボタンをクリックし、必要情報を入力することで商談予約を完了できます。

5. 利用シーンに応じた共有形式

用途に応じて、複数の形式で候補日時の共有が可能です。

- URL共有：日程調整ページへのリンクを共有- 短縮URL共有：簡潔なリンクでの共有- プレーンテキスト：テキスト形式での共有

GmailをはじめとするHTMLメール対応のメールクライアントで利用可能です。

導入メリット

1. 各接点における商談設定の効率化

マーケティング・インサイドセールス・営業それぞれのメールアプローチにおいて、日程調整と予約を一連の流れで行えます。

2. 日程調整にかかるリードタイムの短縮

往復のやり取りを削減し、面談設定までの時間短縮につながります。

3. 運用負荷の軽減

日常的に発生する日程調整業務を効率化し、営業活動全体の負荷軽減に寄与します。

今後の展望

immedioは、Webフォームやメールなどの顧客接点において、面談設定の効率化と自動化を推進していきます。

マーケティングから営業までの各プロセスにおいて、見込み顧客の関心が高いタイミングでスムーズに面談設定が行える環境の実現を目指します。

プロダクトアップデート情報はこちら :https://www.immedio.io/news/page-2731/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=202604153分でわかる immedio はこちら :https://www.immedio.io/downloads/download-brochure/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260409株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

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その他

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