話題の展覧会「大たまごっち展」北海道・札幌で2026年６月開催決定！

たまごっち誕生30周年の記念展！「大たまごっち展」が北海道・札幌へ！

札幌テレビ放送株式会社

2026年6月6日（土）～6月28日（日）サッポロファクトリー3条館3階で開催いたします。

1996年にバンダイから発売された携帯型デジタルペット「たまごっち」は、当時の女子高校生を中心に大ブームとなり、国内外で社会現象を巻き起こしました。その後、赤外線通信（2004年）、タッチ液晶（2021年）、Wi-Fi機能（2023年）の搭載など時代に合わせた機種を全38種販売し、現在50以上の地域で展開されています。

2025年7月31日には国内外累計出荷数1億個を突破しました。

本展は、たまごっち誕生30周年を記念して開催される記念展です。

30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りします。

展示の見どころやグッズ情報は公式サイトをご確認ください。

大たまごっち展 公式サイト :https://www.tmgc-ten.jp/

チケット情報

お客様の混雑緩和・安全対策のため、会期中全日を「数量限定の日時指定制」とさせていただきます。

■入場料金[表: https://prtimes.jp/data/corp/21750/table/451_1_242fb47a5675b342156acf031d28bfc6.jpg?v=202604151051 ]

※税込金額

※チケットはローソンチケットで販売いたします。

※前売券は2026年6月5日（金）23:59まで販売。

※未就学児は入場無料。ただし、保護者（18歳以上）同伴でご入場ください（保護者1名につき、未就学児1名までご入場いただけます）。その際、ご同伴される保護者の方には日時指定券が必要となります。

※障がい者手帳（身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳）、デジタル障がい者手帳『ミライロID』をお持ちの方は無料。また、その介添えのための同伴者1名様まで無料でご入場いただけます。日時指定の空きがある場合ご入場いただけますが、混雑状況により入場までお待ちいただく場合がございます。詳しくは事務局にお問い合わせください。障がい者手帳の原本を必ずお持ちください。

※チケットをお持ちでない「未就学」「介添え者」の方はグッズを購入できません。

※日時指定券は残席がある際には展示会場でも直接販売いたします。詳細は下記当日券の記載をご覧ください。当日券の販売については大たまごっち展公式X（＠TMGC_ten）よりお知らせいたします。または事務局にお気軽にお問い合わせください（STV事業 TEL：011-272-9302）。

■グッズ付きチケット

ローソンチケットオリジナル「たまごっちシャカシャカ巾着」をお渡しいたします。

※画像はイメージです。

※グッズ付き入場券はローソンチケットのみの販売です。

※コンビニでの発券時、「入場券」とは別に「引換券」が発券されます。必ずお客様自身で「入場券」「引換券」があることをご確認ください。後日の再発券はいたしかねます。

※特典グッズのお引替えは会期中の入場時になります。引換券滅失の場合引き換えはいたしかねます。

※「グッズ付き入場券」のグッズは会場では販売しておりません。

※不良品以外の理由による「グッズ付き入場券」のグッズの交換はいたしません。

■日時指定入場について

お客様の混雑緩和・安全対策のため、会期中全日を「数量限定の日時指定制」とさせていただきます。お客様におかれましては入場券購入にあたって非常にご面倒をおかけいたしますが、混雑緩和・安全対策等のためご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【日時指定入場枠】 6月6日（土）～ 6月28日（日）

土日祝／１０時～、１１時～、１２時～、１３時～、１４時～、１５時～、１６時～、１７時～、１８時～

平日／１３時～、１４時～、１５時～、１６時～、１７時～、１８時～

（※１時間枠の中で３区分に区分けとなり、それぞれ集合時間が分かれます。）

※ご希望の日にち・入場時間帯を指定してご購入ください。

※入場はチケットに記載された整理番号順の入場となります。

※整理番号により集合時間が異なります。集合時間前にはお並びいただけませんので事前に入場券を発券いただき、必ず整理番号・集合時間のご確認をお願いいたします。

※未就学児は入場無料。ただし、必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください（保護者1名につき、未就学児1名まで）。その際、保護者の方は日時指定券が必要となります。

※全日程数量限定になります。完売の場合がございますので、お早めにお買い求めください。なお、前売時に完売した場合は当日券の販売はございません。

■チケット取扱い

ローソンチケット

Lコード：11997

WEB予約：https://l-tike.com/tmgc-ten-hokkaido/



※先行販売には事前にローソンチケット会員登録（無料）が必要です。

※先行販売はチケット代と別途、先行サービス料165円/枚がかかります。

※ローソン店頭にて紙チケットの発券が必要です。

※チケットに関するお問い合わせ：ローソンチケット https://l-tike.com/contact/

■販売スケジュール

＜日時指定入場券 ＞

■一次抽選販売（WEBのみ）

受付期間 2026年4月18日（土）12:00～4月23日（木）23:59

当選発表 2026年4月25日（土）15:00～

引き換え期限 2026年4月25日（土）15:00～4月29日（水）23:59

■二次抽選販売（WEBのみ）

受付期間 2026年4月25日（土）18:00～4月30日（木）23:59

当選発表 2026年5月2日（土）15:00～

引き換え期限 2026年5月2日（土）15:00～5月6日（水）23:59

■一般発売 前売券（WEB・ローソン店頭）

2026年5月9日（土）10:00～

※日時指定券空席分を先着販売となります。

■当日券（ローチケWEB・ローソン店頭のほか、空席がある枠は会場でも販売）

2026年6月6日（土）0:00～各日、各入場時間まで

例）6月6日（土）10時～の入場回は6月6日（土）9:59まで取り扱い。

※ローチケでの販売が終了した時点で残席がある枠は会場でも直接入場券を購入いただけます。

※ただし各日時の枠が予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

※当日券の販売については大たまごっち展公式X（＠TMGC_ten）よりお知らせいたします。または事務局にお気軽にお問い合わせください（STV事業 TEL：011-272-9302）。

※展示会へのご入場・チケットに関してのご注意はHPをご確認ください。

https://www.tmgc-ten.jp/

来場者特典 大たまごっち展限定 アクリルカード

30周年記念『大たまごっち展』へご来場の方に、アクリルカード（全14種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

・会期前半（7種）：6月6日（土）～ 6月17日（水）

・会期後半（7種）：6月18日（木）～ 6月28日（日）

【注意事項】

※画像はイメージです。実際の来場者特典とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

※入場券をお持ちの方が対象となります。チケットをお持ちでない未就学児や障がい者手帳でご入場された方および介添え者への来場者特典のお渡しはありません。

※ご入場時に1枚のチケットにつき1枚配布いたします。ランダム配布となりますため、絵柄はお選びいただけません。

物販購入特典

グッズコーナーにて6,000円（税込）以上お買い上げの方に、オリジナルショッパーを1枚プレゼントいたします。

※お一人様1会計につき、1点までといたします。レシート合算不可。

※なくなり次第終了いたします。画像はイメージです。

大たまごっち展 北海道会場

会期／2026年6月6日（土）～6月28日（日）【全日日時指定制】

開催時間／【土日】10:00～19:30【平日】13:00～19:30

※入場は閉場の1時間前まで（18:30）

※最終日6月28日は17:00閉場、入場は16:30まで

会場／サッポロファクトリー3条館3階（札幌市中央区北2条東4丁目)

お問い合わせ／STV事業 TEL：011-272-9302（土日祝を除く10:00～17:00 ※会期中は開催時間内対応）

主催／STV札幌テレビ放送

企画制作／大たまごっち実行委員会

特別協力／バンダイ

協賛／ローソンチケット

協力／STVラジオ、サッポロファクトリー

大たまごっち展 公式サイト https://www.tmgc-ten.jp/

STVイベントHP https://stv.jp/event/tmgc-ten/

◆STVイベント

HP ： https://stv.jp/event/tmgc-ten/

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