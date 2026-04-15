四季菓子の店HIBIKA（ひびか）は、4月17日(金)より“母の日ギフト”を販売いたします。

株式会社 エーデルワイス

新しい“にっぽんの洋菓子”をコンセプトに、春夏秋冬、折々の四季菓子をお届けしている、四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）(https://hi-bi-ka.com/)は、“母の日ギフト”を発売いたします。

（店舗では4月17日(金)、公式オンラインショップでは4月13日(月)より）

大切なお母さんへギフトとともに贈る「ありがとう」の気持ち

春の彩り詰め合わせ 12個入

春の彩り詰め合わせ 12個入

価格：\3,456（本体価格\3,200）

内容：彩ふわり（フランボワーズ×4個、いちご×2個）、ポルボロン（アーモンド、煎茶、いちご 各2個）

店舗販売期間：2026年4月17日(金)～5月10日(日)

オンラインショップ販売期間：2026年4月13日(月)～4月30日(木)

販売店舗：阪急うめだ本店・日本橋高島屋・オンラインショップ

春らしい彩りのふやきにクリームをサンドした“彩ふわり”、 お口に入れるとほろほろ溶ける“春のクッキー（ポルボロン）”を詰め合わせました。華やかな味わいが母の日の贈りものにぴったりです。

抹茶のテリーヌ

〈NEW〉抹茶のテリーヌ

価格：\2,592（本体価格\2,400）

店舗販売期間：2026年4月17日(金)～5月31日(日)

オンラインショップ販売期間：2026年4月13日(月)～5月24日(日)

販売店舗：阪急うめだ本店・日本橋高島屋・オンラインショップ

季節の移ろいを感じていただけるよう新緑の薫る季節に合わせて、西尾抹茶を使用した濃厚で香り高い抹茶のテリーヌをご用意しました。なめらかな口どけと抹茶の上品な香りをお楽しみください。ほのかな抹茶の苦みと、濃厚なホワイトチョコレートが重なり合う、今だけの贅沢な味わいです。

【HP】 https://hi-bi-ka.com/

【オンラインショップ】 https://shop.hi-bi-ka.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/hibika_official/