Aurora Mobile、AI搭載のEngageLab LiveDeskを発表 ビジネスイノベーションの拡大を実現

Aurora Mobile株式会社

顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジーサービスのリーディングプロバイダーであるAurora Mobile Limited（NASDAQ: JG）（以下「Aurora Mobile」または「当社」）は、EngageLab LiveDeskの最新バージョンを正式にリリースしたことを発表しました。グローバルなオムニチャネル接続、AIと人間の協働、スマートなチケット管理を統合したオールインワンのインテリジェントカスタマーサービスプラットフォームとして、新しいLiveDesk(https://www.engagelab.com/ja_JP/livedesk?utm_source=Referral&utm_medium=GNW&utm_campaign=livedesk)はAIとデータの高度な連携を活用し、コミュニケーションの壁を打ち破ることで、カスタマーサービスを「コストセンター」からビジネスイノベーションを推進する拡張可能な「成長エンジン」へと変革します。

（画像出典：engagelab.com）

01.概要ページの再構築：データ監視からグローバル制御へ

刷新された概要ページは、統計処理をリアルタイム化し、管理者に業務全体の「鳥瞰図」を提供します。

02. AI深度協働：加速器であり品質検査官でもある

- リアルタイムステータストラッキング： 初めて、アクティブな対話やチケットのリアルタイム統計および過去トレンド比較をサポート。管理者はHuman Agentのリアルタイム稼働状況やAI Agentの「人間への転送率」を一目で把握できます。- トラフィック深掘り分析： ユーザーはチャネル別にトラフィックソースを分析し、チーム別に効率を評価できます。24時間トラフィック分布分析と組み合わせることで、ピーク時間帯に合わせた正確な人員配置が可能です。- 包括的パフォーマンスダッシュボード： AI・人間エージェント双方の処理件数、満足度、オンライン時間をワンストップで追跡し、すべての投資が可視化されます。

新しいLiveDeskは、AIをワークフローに直接統合し、サービススタッフの「究極のコパイロット」として機能します。

03. グローバル機能の進化：言語とチャネルの壁を打ち破る

- Copilot返信提案： エージェントはワンクリックでAI生成の返信提案を取得でき、初心者スタッフでもプロフェッショナルで一貫性のある対応が可能です。- シームレスなチケット変換： 会話内容から右クリックで直接チケットを作成。手動作成でもAI支援の要件抽出でも、部門間協働効率が飛躍的に向上します。- 人間参加型品質保証： 新機能により、人間がAI応答を検査でき、結果はGPTBotsに同期され分析されます。高効率を保ちながら「ゼロエラー」サービスを実現します。- カスタマイズAI最適化： カスタムプロンプトをサポートし、AIがブランドのトーンやスタイルに合わせて返信を洗練します。

クロスボーダーおよびマルチチャネルのシナリオ向けに設計された新バージョンは、強力な基盤サポートを提供します。

04. コスト管理の高度化：すべての投資を可視化

- ネイティブAIリアルタイム翻訳： 新しい双方向翻訳機能により、顧客メッセージのリアルタイム解釈とエージェント返信の正確な翻訳が可能。言語の壁がグローバル販売の障害にはなりません。- インテリジェント感情・問題認識： APIを通じて問題タイプや感情指数を自動分析。更新時間、優先度、待機時間に基づくスマートな並び替えと組み合わせることで、重要顧客を見逃しません。- WhatsAppマーケティング統合： メッセージAPIがWhatsAppテンプレートメッセージをサポートし、通知・マーケティング・アフターサービスまでの全プロセスをクローズドループ化します。

AIクレジット使用量分析： インサイトモジュールにAIクレジット統計が追加され、企業がAIリソース消費を把握し、ROI（投資対効果）を最適化できます。

結論：

サービスの最終目標は単に「質問に答える」ことではなく、「ビジネス成長を推進する」ことです。包括的なテクノロジー活用により、新しいLiveDeskはカスタマーサービスチームが運営コストを削減しつつ、より大きなビジネス価値を引き出すことを可能にします。

LiveDesk(https://www.engagelab.com/ja_JP/livedesk?utm_source=Referral&utm_medium=GNW&utm_campaign=livedesk)について

オムニチャネル接続、すべてのインタラクションで卓越性を実現。

LiveDeskはAurora Mobile傘下のEngageLabが提供するオムニチャネルインテリジェントカスタマーサービスプラットフォームです。すべての顧客接点で統一された高品質なサービス基準を維持することに注力しています。

- 無制限シートの人間-AI協働： AIエージェントは包括的な顧客データに基づいてリアルタイム応答を提供し、人間エージェントとシームレスに協働してサービス品質を保証します。無制限のエージェントシートにより、企業はAIと人間が共に成長する新時代のサービスを構築できます。- グローバル接続のための統一インターフェース： 顧客がWhatsApp、LINE、Telegram、Messenger、公式ウェブサイト、アプリ、メールのいずれを通じて連絡してきても、チームはLiveDeskの統一インターフェースですべての返信を管理できます。- 効率と深さのための精密マッチング： ライブチャットとスマートチケッティングのデュアルサービスモデルにより、LiveDeskは各問い合わせタイプに最適なソリューションをインテリジェントにマッチングし、すべてのインタラクションを通じてブランドロイヤルティを強化します。

EngageLab(https://www.engagelab.com/ja_JP?utm_source=Referral&utm_medium=GNW&utm_campaign=livedesk)について

EngageLabは世界をリードするAI駆動型顧客エンゲージメントプラットフォームです。統合されたユーザーデータを活用し、安全な認証、オムニチャネルマーケティング、インテリジェントサポートを統合することで、企業が究極のコスト効率でライフサイクル全体の成長を実現できるよう支援します。

詳細情報については、以下までお問い合わせください：engagelab@marketing.com

Aurora Mobileについて

Aurora Mobile Limitedは2011年設立。NASDAQ上場企業として、グローバル企業向けにオムニチャネルエンゲージメント、AIマーケティング、AIカスタマーサポート、アイデンティティセキュリティを統合したデジタルインフラを提供しています。主力ブランド「EngageLab」およびAI基盤「GPTBots.ai」を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

詳細は以下をご覧ください：https://www.aurora-mobile.com

メディアお問い合わせ先：marketing@aurora-mobile.com