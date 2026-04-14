首都高の通行止め計画確認を効率化する実証を完了

株式会社TransRecog

株式会社TransRecog（本社：東京都港区、代表取締役CEO：小林敬明）は、首都高速道路株式会社が主催する「首都高 Open Innovation Challenge 2025」の一環として、通行止め計画調整業務の効率化に向けた確認支援ツールを開発し、2025年度に実施した実証実験においてその有効性を確認しました。

本実証では、首都高内部で使用される通行止め計画表をそのまま読み込み、地点情報や通行止めルールを整理した基準データと照合することで、担当者が人手で行っていた複数の確認作業を自動化しました。これにより、確認工数の削減と、見逃し防止に向けた有効性を確認しました。

背景

通行止め計画の調整業務では、複数部署から提出される希望日程、対象区間、予備日、接続関係などを踏まえ、相互に矛盾や干渉がないかを確認する必要があります。確認対象には、同時に実施できない組合せ、JCT（ジャンクション）接続による影響、内回り・外回りや上り・下りによる方向差、深夜帯をまたぐ時間解釈、地点名や区間名の表記ゆれなど、多くの観点が含まれます。

こうした確認を人手のみで行う場合、確認工数が大きいだけでなく、担当者の経験や注意力に依存しやすく、繁忙期ほど見逃しや確認漏れのリスクが高まります。また、調整現場では単に「問題がある」と判断するだけでなく、「なぜ問題なのか」「どのルールに基づくのか」を説明できることも重要です。

実証実験の概要

今回の実証では、首都高内部で運用されているExcel形式の計画表を直接読み込み、関連マスタと照合しながら、以下のような確認を自動で実施する仕組みを構築しました。

同時に実施してはいけない通行止めの組合せ確認 JCT閉鎖時に影響する接続関係の確認 同一出入口に関する同日・同月内の重複や時間帯相違の確認 表記ゆれやマスタ未登録による未一致箇所の抽出 違反、警告、未一致、解析警告を整理したExcelレポートの出力

出力結果は、全体件数を把握する集計シートと、違反・警告・未一致を用途別に整理した明細シートから成り、担当者が元帳票へ戻って確認しやすい構成としました。

実証実験で確認できた成果

本実証実験を通じて、計画表の読み取りから判定、結果整理、レポート出力までを一括で実施できる確認基盤を構築しました。これにより、担当者は単純照合作業の負担を減らし、判断や関係者説明に集中しやすくなります。

また、方向依存、日跨ぎ、表記ゆれ、接続関係など、人手では見逃しやすい確認ポイントを、ルールに基づいて安定的に抽出できることを確認しました。

さらに、修正版計画表に対しても同じ条件で何度でも再確認できるため、年間計画並びに月間計画調整の双方に適用可能な確認基盤として有効であることを確認しました。加えて、判定結果をExcelレポートとして整理することで、「どの観点で問題があり、何を確認すべきか」を説明しやすくなり、現場における説明可能性の向上にも寄与することを確認しました。

今後の展開

TransRecogは、今回の実証で確認した成果を踏まえ、次の段階として、自社ソリューションとしての機能拡充および実用化に向けた検討を独自に進めてまいります。

まず、現場担当者がより試行しやすいよう、コマンド実行に代わるUI（操作画面）の実装を進める予定です。あわせて、対象局・対象路線の拡大、帳票差異への対応、一括実行や履歴比較機能の追加などにより、実務での適用範囲を広げていきます。

さらに将来的には、今回のチェック支援を基盤として、複数の通行止め希望の競合を解消する候補日・候補時間帯の提示や、優先度や制約を踏まえたAI最適化による調整支援へ発展させることを目指します。これにより、単なる確認支援ツールから、計画調整全体を支援する基盤へ進化させていきます。

コメント

株式会社TransRecog 代表取締役CEO 小林敬明

「実証を進めるなかで、通行止め計画の調整業務が想像以上に多くの確認観点を含み、担当者の方々に大きな負荷がかかっていることを改めて実感しました。今回、首都高速道路様のご協力のもと、現場の帳票をそのまま入力とした確認支援の有効性を確認できたことを嬉しく思います。まずは現場で試しやすい形を整え、段階的に対象を広げながら、将来的にはAI最適化を活用した調整支援の実現を目指してまいります。」

会社概要

会社名：株式会社TransRecog

代表者：代表取締役CEO 小林敬明

所在地：東京都港区新橋5-23-1

事業内容：業務支援ソフトウェアの開発・提供、AI最適化ソリューションの開発・提供、PDFツールAxelaNoteの開発・販売

URL：https://www.transrecog.com/