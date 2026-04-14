ベルメゾンに「リラックマベビー」の新作アイテムが登場♪赤ちゃんのかわいさを引き立てるロンパースやパジャマが2026年3月中旬より発売中！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：千田 洋史））とのライセンス契約に基づき、キャラクター版権の仲介・販売等を行っています。
通信販売のベルメゾンネットより、「リラックマベビー」のデザインを使用した新作アイテムが登場！2026年3月12日(木)よりベルメゾンネット限定で発売中。ぜひチェックしてみてください♪
ベルメゾン限定リラックマベビーアイテム :
https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/list/?sort=d&brand=1614
【商品詳細】■おしりフェイス半袖カエルロンパース：各2,790 円（税込）
2デザイン：リラックマ（サックスギンガム）/ コリラックマ（ピンクギンガム）
3サイズ：60、70、80 cm
商品ページ： https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1272371
ハイハイする後ろ姿がかわいい(ハート)
■リラックマベビー 半袖パジャマ：各2,990 円（税込）
2デザイン：リラックマ（サックス系）/ コリラックマ（ピンク系）
3サイズ：80、90、100cm
商品ページ： https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1272372
パンツには寝冷えを防ぐ腹巻付き☆
【ベルメゾンについて】
千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。
X：ママとベビーのベルメゾン【公式】 @bellemaisonmama(https://x.com/bellemaisonmama)
instagram：ベルメゾンGITA(ジータ) @bellemaison_mama(https://www.instagram.com/bellemaison_mama/)
【「リラックマベビー」について】
これからパパママになる人、すべての子育て世代の方へ。
パパやママになってもリラックマとすごしたい、子供と一緒に使えるものが欲しいという方のために”リラックマベビー”がはじまりました。
ベビーグッズならではの優しい色づかい、大人が持っていても癒されるデザインです。
特設ページ：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/baby/
【サンエックスについて】
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。
見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
社名： アイピーフォー株式会社
本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋
代表取締役： 小濱 剛
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
設立： 2002年05月
電話番号： 03-5951-1940
HP： https://www.ip4.co.jp/
問合先：rights@ip4.co.jp
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