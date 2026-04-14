Topia、Horizonを発表：グローバル・モビリティをついに正しく実現するエージェント型AIプラットフォーム





従来型ツールではモビリティ・チームに応えられない中、プログラムをツールに合わせるのではなく、ツールをプログラムに合わせる発想で、実際のプログラム運用に即して構築された初のAIネイティブ・プラットフォームとしてHorizonが登場

デンバー, 2026年4月14日 /PRNewswire/ -- ワークフォース・モビリティ・テクノロジーのグローバルリーダーであるTopiaは本日、グローバル・モビリティ向けに特化して設計された初のエージェント型AIプラットフォーム、Horizonの提供開始を発表しました。Horizonは従業員の異動を管理するだけではありません。組み込み型のAIエージェント、自然言語で記述できるポリシー作成機能、既存のツールやワークフローとの高度な統合を通じて、モビリティ・チームと連携しながら、プログラムの構築、運用、継続的な最適化を支援します。

グローバル・モビリティは長年にわたり、別の時代を前提に設計されたソフトウェアによって、十分な支援を受けられずにきました。従来型ツールは、プログラムを硬直的な枠組みに押し込み、手作業のプロセスによってコンプライアンス・リスクを生じさせ、人事チームやモビリティ・チームを煩雑な事務作業に埋没させてきました。そうした失敗に直接応えるために開発されたのがHorizonです。

TopiaのCEOであるDave Waltersは、次のように述べました。「モビリティ・ソフトウェア市場は長い間機能不全に陥っており、そのしわ寄せを最も受けてきたのは、従業員のために最善を尽くそうとしているチームです。Horizonはそれに対する当社の答えです。モビリティ・チームがいる場所に寄り添い、ともに考え、重い作業を引き受けることで、チームが本当に重要なことに集中できるようにし、必要な場所へ人を、コンプライアンスを確保しつつ安心して送り届けるAIネイティブ・プラットフォームです。」

モビリティ・チームと同じ発想で機能するエージェント型AI

Horizonは、モビリティ運用に新たなパラダイムをもたらします。プラットフォーム全体に組み込まれたエージェント型AIが、チームにワークフローから離れることを求めることなく、インサイトを先回りして提示し、複雑なタスクを自動化し、対応策を提案します。主要なMCP（Model Context Protocol）環境にネイティブに組み込まれたHorizonのエージェントは、企業がすでに利用しているツール内で動作し、コンテキストの切り替えをなくすとともに、既存の人事エコシステムにインテリジェントなモビリティ管理をもたらします。

あらゆるやり取りはエンタープライズ要件に準拠し、データ保持ゼロで、深い企業コンテキストに基づきながら、お客様自身のデータとインフラ上で稼働します。導入コンサルタントは不要です。何か月にも及ぶセットアップも不要です。

TopiaのCTOであるMark Lemmonsは、次のように述べました。「私たちはHorizonを、AIを後付けしたものではなく、AIネイティブなプラットフォームとしてゼロから設計しました。すべてのエージェントは統合されたデータレイヤーを共有しているため、モビリティのライフサイクル全体にわたって判断できます。新たなアサインメントが開始されると、Horizonのエージェントは、モビリティ・マネジャーが依頼する前から、すでにリスクを評価し、コストを試算し、コンプライアンス要件を特定し、ポリシー提案を作成しています。」

Horizonが提供するもの

・モビリティのライフサイクル全体にわたるエージェント型AI- 異動前の計画から帰任まで、インサイトを提示し、コンプライアンス確認を自動化し、対応策を提案するプロアクティブなエージェント。

・AIポリシー・ビルダー- プログラムを自然言語で記述するだけで、Horizonが完全に設定された監査対応可能なポリシーを即座に生成します。

・リアルタイム・コンプライアンス・インテリジェンス - 国ごとの追跡管理に加え、プロアクティブなアラート、リスクスコアリング、監査対応可能な文書を提供します。

・コスト・モデリング＆シナリオ・プランニング - 異動が承認される前に、報酬、税金、住宅、移転に関する見積もりをAIが支援します。

・従業員第一のエクスペリエンス - 従業員のジャーニー全体を通じて、明確なガイダンス、リアルタイムの状況把握、AI支援によるサポートを提供します。

詳細の確認やデモのご依頼は、topia.com/horizon/capabilitiesをご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2954007/Topia_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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