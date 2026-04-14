CAI、ライフサイエンス業界とミッション・クリティカル業界で30年にわたりオペレーショナル・レディネスとオペレーショナル・エクセレンスを推進



CQVを原点とし、より広範なオペレーショナル・レディネス・モデルへと進化したCAI、高度な規制環境で組織が複雑化に対応し、自信を持って迅速に運営できるよう継続支援

インディアナポリス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 業界リーダーとして30年の節目を迎えたCAIは、エンジニアリング、品質、およびオペレーションの専門家で構成されるプロフェッショナル・サービス企業として、高度な規制下にあるライフサイエンス業界およびミッション・クリティカル業界におけるオペレーショナル・レディネスの在り方を定義しています。分野がデジタル・トランスフォーメーションとイノベーションの新時代に入る中、CAIの深い技術知識、体系化された手法、リスクベースのフレームワーク、そして専門家チームは、新たな技術を実行可能な形で現場に結び付けることで、顧客を支援しています。

CAIのCEOであるシーナ・デンプシーは、次のように述べています。「CAIにとって築いてきた価値は、単に長く続いてきたことではありません。当社のエンジニアと品質・オペレーションの専門家は、顧客が自信を持って効果的に運用できるようにするソリューションを一貫して提供しています。次の10年に向けて、単一施設であれ、複雑な製造ネットワーク全体への展開が求められるグローバル企業であれ、レディネスのあり方とベストプラクティスを進化させ続けることに尽力していきます。」

30年以上にわたり、CAIは高度な規制環境におけるオペレーショナル・レディネスのあり方を形作ってきました。CQV（コミッショニング、クオリフィケーション、バリデーション）を専門とする企業がまだ少なかった時代に、CAIは急速に進化するこの分野の初期リーダーとしての地位を確立し、その基盤の上に発展を続けてきました。その成果として、顧客は次のような成果を実現しています。

・施設およびシステムの迅速なレディネス確保により、医薬品や治療法の患者へのより迅速な提供を支援

・厳格なCQVにより、システムがグローバルなコンプライアンス基準を満たし、規制当局の審査に耐え得る状態を確保

・問題を早期に特定・解決することで、リスクとプロジェクト遅延を低減し、組織がコストのかかる手戻りを回避して複雑なプロジェクトを予定どおりに進められるよう支援

・スケーラブルなオペレーショナル・エクセレンスにより、グローバル企業がベストプラクティスを標準化し、複雑な製造ネットワーク全体で信頼性が高くコンプライアンスに準拠した運用を維持できるよう支援

CAIは、ライフサイエンス分野およびミッションクリティカル分野の双方において、オペレーショナル・レディネスとパフォーマンス・エクセレンスを提供し、組織が複雑な課題に自信を持って対応できるよう支援しています。

ライフサイエンス

・統合型のコミッショニング、クオリフィケーション、バリデーション（CQV）を提供し、施設、システム、プロセスを初日から査察対応可能な状態にすることで、オペレーショナル・レディネスを推進

・製造および品質システムを最適化し、パフォーマンス、一貫性、長期的なコンプライアンスを向上させることで、オペレーショナル・エクセレンスを強化

・効率的な立ち上げ、継続的な統制、先を見据えた規制当局対応の準備を可能にする、体系的なリスクベースのフレームワークを導入

・人材、プロセス、テクノロジーを整合させることで、上市までの時間短縮と信頼性の高い運用を加速し、重要なレディネス・マイルストーンの達成を支援

ミッション・クリティカル

・複雑なデータセンター開発に向けたコミッショニング管理、スケジューリング、人員配置を主導

・信頼性とパフォーマンスを確保するため、設計レビューと統合システム試験を実施

・施設およびシステム全体にわたるデジタル統合とオペレーショナル・エクセレンスを支援

・継続稼働と長期的な効率性を維持するための保守戦略を策定

デンプシーは、さらに次のように述べています。「継続的な成功の中核にあるのは、オペレーショナル・レディネスとオペレーショナル・エクセレンスを支え続ける、当社の素晴らしい専門家チームです。仕事を正しくやり遂げるという共通の姿勢のもと、従業員は、ソリューションを生み出し、得られた知見を共有し、継続的に水準を引き上げられる環境にあります。その結集された専門性こそが、世界各地で規模も複雑さも異なるプロジェクトにおいて一貫した成果を生み出す原動力です。」

CAIの創業者であるボブ・チューは、次のように述べています。「この30年を振り返ると、当社がここまで発展してきたこと、そして世界中の患者に医薬品や重要な治療法を安全かつ効率的に届ける取り組みを、当社の人材が支えてきたことを非常に誇りに思います。当社の成長は常に、顧客の声に耳を傾け、次に必要となるものを先読みすることによって牽引されてきました。創業30年を経て、次の10年に入る今も、そのコミットメントは揺らぐことなく、ライフサイエンスおよびミッションクリティカル・オペレーションの未来を形作る私たちの歩みを導いています。」

CAIについて

CAIは、ライフサイエンス環境およびミッション・クリティカル環境におけるオペレーショナル・レディネスとオペレーショナル・エクセレンスの加速に取り組む、エンジニアリング、品質、オペレーションの専門家で構成されるプロフェッショナル・サービス企業です。CQV（コミッショニング、クオリフィケーション、バリデーション）に深く根差すCAIは、過去30年にわたり、サービスを提供する業界とともに進化しながら、複雑な施設、システム、技術を自信を持って立ち上げ、稼働へ移行できるよう支援してきました。

CAIの精鋭チームは、深い技術的専門性と実証済みのプロセス、そして最新のツールを組み合わせ、プロジェクトを予定どおりかつ予算内で遂行し、高度な規制環境で真に重要となる成果の実現を支えています。30年余りにわたり、CAIは新たなモダリティを取り込み、オペレーショナル・レディネスを強化しながら、顧客のデジタル・トランスフォーメーションを導いてきました。業界の要請が高まる中、CAIは引き続き、俊敏性、レジリエンス、オペレーショナル・エクセレンスの次なる時代を定義しています。

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Blair Ciecko, bciecko@cglife.com

Source: CAI