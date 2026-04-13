【TAC公務員】2026年4月22日（水）にオンラインで配信！「新大学２年から始める！超早期選考公務員」

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている方へ向けて「新大学２年から始める！超早期選考公務員」を、2026年4月22日(水）にTAC新宿校からオンラインで配信します。

2026年4月22日（水）19：30～20：30（+質問タイム最大30分）公務員講座 担任の竹内講師がお届けします。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#shinjuku

「公務員受験は大学4年のタイミング」という常識が2025年から崩れているのをご存知ですか？

大学3年で最終合格できて、しかも学習負担が軽く増加傾向にある国家・地方公務員試験について紹介する無料ショートウェビナーです。

職種の魅力や忙しい方向けの対策講座なども簡単に紹介する予定です。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2026年4月22日（水）19：30～20：30 オンラインで開催！（+質問・相談タイム）

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 竹内 良平 講師

公務員試験はコツコツと努力を積み重ね、最後まで本気になって取り組めば必ず、結果がついてくる試験です。TACをとことん利用していただき、一緒に合格を目指して頑張りましょう。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#shinjuku

今がお得！春割キャンペーンでお得に始めるチャンス！

春割キャンペーンFirst実施中！（2026/4/1～4/30）詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html対象の本科生が最大2.2万円OFF！（～2026/4/30(木)）＜対象コース＞【2027年合格目標】総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)・入門総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる人気No.1のスタンダードコース！

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2027年合格目標】（入門）総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)・入門総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

複数合格を狙えるスペシャルコース

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2028年合格目標】2年総合本科生・2年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！

2年間でより確実に合格を目指すコース！

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- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html