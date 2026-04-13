世界の化粧品用防腐剤市場、2032年までに22億4650万米ドルに到達へ――年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大

世界の化粧品用防腐剤市場、2032年までに22億4650万米ドルに到達へ――年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大