YouTuberヒカルプロデュースペヤングピザ発売！最強コラボ爆誕！

株式会社ストロベリーコーンズ

株式会社ストロベリーコーンズ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：木野 将徳）が運営する宅配ピザ「ナポリの窯」は、まるか食品株式会社（本社：群馬県伊勢崎市、代表取締役社長：丸橋克守）の「ペヤング」の食材を使用した「ペヤングピザ」と「激辛！ペヤングピザ」を2026年4月14日より発売いたします。

■商品詳細

商品名：ペヤングピザ

トッピング：ソーセージ・キャベツ・パスタ・ガーリック・ペヤングソース

（別添え）紅ショウガ・ペヤングふりかけ

価格：3,200円（税込）

サイズ：L（30cm）

薄生地：ミラノピッツァ ※ハーフ＆ハーフ不可

ペヤングピザ専用のピザ箱でお届けいたします。

商品名：激辛！ペヤングピザ

トッピング：ソーセージ・キャベツ・ピーマン・パスタ・ガーリック・激辛ペヤングソース

（別添え）紅ショウガ・ペヤングふりかけ

※辛味が苦手な方やお子様は十分にご注意ください。

価格：3,200円（税込）

サイズ：L（30cm）

薄生地：ミラノピッツァ ※ハーフ＆ハーフ不可

激辛！ペヤングピザ専用のピザ箱でお届けいたします。

■商品紹介

ナポリの窯の取締役でYouTuberのヒカルがプロデュースした「ペヤングピザ」は、美味しさを追求し、試作を繰り返して作成しました。ピザだからこそ美味しい『ペヤングソースやきそば』となるように、実際に使用されている本物のペヤングソース・ペヤングふりかけを使用しました。また別添えの紅ショウガがアクセントとして味を引き締めます。

「激辛！ペヤングピザ」は『ペヤング激辛やきそば』で実際に使用されている本物の激辛ソースを使用いたしました。

■購入方法・販売期間

公式注文サイト・公式注文アプリ・電話注文限定で受付します。

販売期間：2026年4月14日から

※数量限定。無くなり次第終了。

■Nontite Season H

YouTubeを主戦場として影響力を最大の武器に戦うカリスマ「ヒカル」と、2ちゃんねる創設者であり幅広い知識で様々な事業を成功に導く論破王「ひろゆき」の売上げ対決をしているビジネスリアリティーNontite SeasonH。

https://youtu.be/bxDJ5JSvAsk

ナポリの窯の美味しさを一人でも多くの方にお届けし、勝利を目指します！

■ナポリの窯について

ナポリの窯は、本格的なナポリスタイルのピザを提供する宅配ピザブランドとして全国で展開しています。今後もお客様においしいピザをお届けできるように、新しい取り組みを続けてまいります。

ナポリの窯公式サイト：https://www.napolipizza.jp/

※「ペヤング」はまるか食品株式会社の登録商標です。

本リリースに関する問合せ先

■株式会社ストロベリーコーンズ（マーケティング事業本部）

URL: https://www.napolipizza.jp/