キャンピングカー株式会社「健康・ダイエット情報、何を選べばいい？」約98%が"情報の選び方"に迷った経験あり～遺伝子博士購入者103名への意識調査～

キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）が運営するダイエット遺伝子検査キット「遺伝子博士」（https://dr-gene.jp/）は、サービス購入者103名を対象に、健康・ダイエット情報の選択に関する実態調査を実施しました。

本調査では、情報過多の時代における"選び方の迷い"の実態と、個人の体質傾向を知ることへの関心の高さが明らかになりました。

◼︎【調査概要】

調査名健康・ダイエット情報の選択に関する実態調査

調査対象遺伝子博士購入者

調査方法アンケート調査

調査期間：2026年3月

有効回答数：103名

◼︎【主要調査結果】

98.1%（101名）が、健康・ダイエット情報について「何を選べばよいかわからない」と感じた経験がある（「よくある」76.7%＋「時々ある」21.4%）

75.7%（78名）が、これまで取り組んだダイエット方法が「自分の傾向と一致しないと感じた」（「ある」36.9%＋「少しある」38.8%）

ダイエットに6回以上取り組んだ経験がある人は50.5%（52名）、10回以上の経験者は34.0%（35名）

◼︎調査背景・目的

近年、健康・ダイエットに関する情報は急速に増加し、SNSやメディアを通じて多様な情報が溢れています。しかし情報量の増加に比例して「何を選べばよいかわからない」という迷いを抱える方も増えています。

当社では、遺伝子検査を活用した個人の体質傾向に合わせた情報提供を通じて、こうした課題の解決に取り組んでいます。今回の調査では、購入者の方々が実際にどのような課題を感じていたかを明らかにすることを目的としました。

◼︎【調査結果１.】健康・ダイエット情報の"選び方"に迷った経験

「健康・ダイエット情報について、何を選べばよいかわからない」と感じたことはありますか？ー合計98.1%（101名）が「迷い」を経験

98.1%（101名）が、健康・ダイエット情報について「何を選べばよいかわからない」と感じた経験があると回答

「健康・ダイエット情報について、何を選べばよいかわからない」と感じたことはありますか？

よくある：76.7%（79名）

時々ある：21.4%（22名）

→ 合計98.1%（101名）が「迷い」を経験

◼︎【調査結果２.】「これまでの方法が自分に合っていなかった」と感じた人が75.7%

「これまで取り組んだダイエット方法が、自分の傾向と一致しないと感じたことはありますか？」ー「ある」「少しある」の合計：75.7%（78名）

「これまでの方法が自分に合っていなかった」と感じた人が75.7%

「これまで取り組んだダイエット方法が、自分の傾向と一致しないと感じたことはありますか？」

ある：36.9%（38名）

少しある：38.8%（40名）

わからない：16.5%（17名）

ない：7.8%（8名）

→ 「ある」「少しある」の合計：75.7%（78名）

◼︎【調査結果３.】繰り返すダイエット経験：6回以上が50.5%

「これまでにダイエットに取り組んだ回数は？」ー6回以上の経験者：50.5%（52名）

半数以上（50.5％）が今までに6回以上ダイエットに取り組んだと回答

「これまでにダイエットに取り組んだ回数は？」

10回以上：34.0%（35名）

6～10回：16.5%（17名）

3～5回：28.2%（29名）

1～2回：18.4%（19名）

0回：2.9%（3名）

→ 6回以上の経験者：50.5%（52名）

クロス集計（補足）

ダイエット経験6回以上の方のうち、情報選びに迷いを感じている人：100%

ダイエット経験5回以下の方のうち、情報選びに迷いを感じている人：96.1%

【回答者属性】

性別：女性 94.2%（97名）、男性 5.8%（6名）

年代：20代 11.7%（12名）、30代 21.4%（22名）、40代 34.0%（35名）、50代 27.2%（28名）、60代以上 5.8%（6名）

体質傾向の自覚（本調査前）：「とても太りやすい」47.6%（49名）、「やや太りやすい」46.6%（48名）、「やや太りにくい」5.8%（6名）

次回予告：第2弾「解決編」

続いて公開予定の第2弾では、遺伝子博士を活用することで、情報選びの迷いがどのように変化したか（82.5%が迷い減少）、食事・健康習慣の変化（84.5%が変化）など、"気づき"の先の行動変化を詳しくお伝えします。

■ 遺伝子検査サービス「遺伝子博士」について

ダイエット遺伝子検査キット「遺伝子博士」/キャンピングカー株式会社

「遺伝子博士」は、自宅で行える遺伝子検査サービスです。

検査結果をもとに、体質傾向に合わせた食事・運動・生活習慣のアドバイスを提供しています。

肥満関連遺伝子を調べる「遺伝子博士ダイエット」、

老化関連遺伝子を調べる「遺伝子博士エイジングケア」などを展開し、

日常の健康管理をサポートしています。

◼︎遺伝子博士の特徴

- 結果は「33パターン×動物タイプ」でレポート。楽しく、理解しやすい設計一般的に「リンゴ型／バナナ型／洋ナシ型」など大きな区分で示されることの多い体質傾向を、33パターンに細分化してレポートします。動物に例えたタイプ表示により、結果を読み進めやすく、日々の習慣を見直す際の参考情報として活用しやすい点が特徴です。- 結果が出た後も、スマートフォンアプリでダイエットをサポートアプリ「遺伝子博士ダイエット」では、検査結果の確認に加え、体重管理やトレーニング動画の閲覧が可能です。検査結果の内容を参考にしながら、日々の記録や取り組みを続けるための機能を備えています。- サンプル採取は自宅で簡単。返送はポスト投函、結果はオンラインで確認検体は自宅で採取でき、採取後は返送用封筒に入れてポストへ投函するだけです。結果はスマートフォンやパソコンで確認できます。

【検査キット送付内容】

利用方法説明書

利用規約

検体採取用綿棒

返送用封筒

■ サービス概要

遺伝子検査結果に基づく

パーソナライズサプリメント・プロテインの提案・販売

URL：https://shop.dr-gene.jp/lp?u=official

※本サービスは、遺伝子検査結果をもとに体質傾向を把握し、商品選択の参考情報を提供するものです。

※医学的診断・治療、特定の効果効能を保証するものではありません。

■ 提携企業様 募集

遺伝子博士では、以下のような企業・事業者様との提携を募集しています。

健康経営や福利厚生に新しい切り口を取り入れたい企業様

パーソナライズ型商品・サービスを検討している企業様

ECでの個別最適化に関心のある企業様

働く人のコンディション管理を支援したい事業者様

法人向けページ：https://dr-gene.jp/lp/oem/

■ 会社概要

キャンピングカー株式会社

URL：https://camping-car.co.jp/

代表者：代表取締役社長 頼定 誠

本社：東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル6F

設立：2009年10月30日

社員数：22人（2026年1月28日現在、契約社員含む）

資本金：1,000万円

事業内容：遺伝子検査事業 他