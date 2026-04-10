【2ヶ月月謝20%オフキャンペーン実施のお知らせ】横国大合格特化塾が2026年4月30日まで2ヶ月月謝20%オフキャンペーンを実施
スタディチェーン株式会社が手がける横浜国立大学専門の受験コーチングサービス「横国大合格特化塾」では、2026年4月30日まで「2ヶ月月謝20%オフキャンペーン」をご用意しています。2ヶ月間お得に続けながら成果を実感できます。
■ 横国大合格特化塾について
受験において「努力量」よりも「戦略の質」が結果を左右すると考える横国大合格特化塾は、横浜国立大学合格に必要な思考構造を共有するところから指導をスタートします。受験生が自走できる力を育てることを大切にしています。
■ キャンペーン概要
・対象: 横浜国立大学合格を目指す受験生
・内容: 入塾後2ヶ月間の月謝を各20%割引
・期間: ～2026年4月30日
・申込方法: https://medicalcoach.jp/ynu-pass-school よりお申し込みください
キャンペーン期間内にお申し込みいただいた方全員に適用されます。定員に達し次第終了となりますので、お早めにご検討ください。
■ 代表メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」
受験は情報戦でもあります。横浜国立大学の入試傾向、合格者の学習パターン、最新の出題形式--これらを把握したうえで戦略を立てることが合格への近道です。横国大合格特化塾では、こうした情報を体系化し、受験生一人ひとりに合わせた形で提供しています。今回のキャンペーンでお気軽にスタートしてください。
2ヶ月割引キャンペーンで継続的な学習をスタートしてください。
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