近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区/取締役社長：倉橋 孝壽、以下「当社」という）は、自社で生産したフルーツトマトを原材料として製造するトマトジュース「HANAYOSHINO」（小瓶170ml※1 ／大瓶720ml※2）が、国際的な食品品評会「モンドセレクション2026」において最高金賞を受賞しましたので、お知らせします。

「HANAYOSHINO」は、小瓶1本あたりフルーツトマト10個以上のみを使用したトマトジュースで、トマト本来の濃厚な甘みとスッキリとした後味のバランスが特長です。トマトが得意でない方からも、飲みやすいとご好評いただいております。おかげさまで、2024年6月の出荷以降、累計出荷本数が100,000本を突破しました（2026年3月末日時点）。

原材料のフルーツトマトは、当社が奈良県吉野郡大淀町にて運営する「近鉄ふぁーむ花吉野」にて生産しています。

このたびの審査では、口当たり、味わい、香りおよび後味が高く評価され、大瓶についてはパッケージのデザイン性も高く評価されました。





※1 小瓶 は、モンドセレクション2025 金賞、モンドセレクション2026 最高金賞を受賞しており、2年連続の受賞となります。

※2 大瓶 は、初出品で最高金賞の受賞となりました。

【HANAYOSHINO（イメージ）】





■「HANAYOSHINO」について

商品詳細およびご購入については、公式サイトをご確認下さい。

公式サイト： https://www.kintetsu-re.co.jp/business/other/farm/juice/





■モンドセレクションについて

モンドセレクションとは、世界各地にある優れた製品を発掘・顕彰することを目

的に、独立系国際機関としてベルギー政府の主導により1961年にブリュッセルに設

立された国際的な品評機関です。