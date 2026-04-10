濃厚スープ×特製太麺の衝撃。タンメンの常識を覆す「トナリ」が、創業の地・江東区に待望の新店「住吉店」を4月15日オープン！
トナリ「タンメン」
株式会社松富士食品は、2026年4月15日(水)、タンメン専門店「トナリ 住吉店」を東京都江東区住吉にオープンいたします。
「トナリ」は、東京・東陽町で産声を上げて以来、従来のタンメンのイメージを大きく変える「濃厚・ガッツリ」なスタイルで、多くのお客様に支えられてきました。この度、私たちが長く育てていただいた大切な場所である江東区に、新たな拠点を構えることとなりました。住吉周辺の皆様に、変わらぬ情熱を込めた一杯をお届けいたします。
■ タンメン「トナリ」とは
1. タンメンの概念を覆す「濃厚スープ」と「特製太麺」
トナリのタンメンの最大の特徴は、一般的なタンメンの清湯スープとは一線を画す、動物系の旨味を凝縮した濃厚でクリーミーなスープです。そこに合わせるのは、力強いスープに負けないコシの強い特製太麺。野菜の甘みとスープのコク、そして麺の食感が三位一体となった、トナリでしか味わえない“中毒性”のある一杯です。
2. 満足度の頂点へ。「タンギョウ」「タンカラ」の黄金比
「お腹一杯になって帰っていただきたい」という想いから生まれた、トナリのセットメニュー。
タンギョウ： 濃厚タンメン ＋ 肉汁溢れる自家製「ギョウザ」
タンカラ： 濃厚タンメン ＋ 秘伝のタレに漬け込んだジューシーな「唐揚げ」
■ 主なメニュー（税込）
・タンメン：840円
・タンギョウ（タンメン＋ギョウザ）：1,130円
・タンカラ（タンメン＋唐揚げ）：1,090円
・味噌タンメン：940円
3. 創業の地・江東区への想い
東陽町本店から始まったトナリの歴史は、江東区の皆様と共にありました。今回オープンする「住吉店」は、いわば“ホームタウン”への新たな恩返しです。近隣にお住まいの方や働く方々に、「やっぱりトナリが一番だ」と思っていただけるよう、変わらぬ味と活気を提供し続けます。
こだわりのギョウザ
味噌タンメンも人気
■ 新店舗概要
店舗名： トナリ 住吉店
オープン日： 2026年4月15日(水)
所在地： 〒135-0002 東京都江東区住吉2丁目25-1 中川ビル
アクセス： 都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉駅」より徒歩すぐ
営業時間： 10:30～22:00（LO:21:45)
株式会社 松富士食品について
【会社名】 株式会社 松富士食品
【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F
【代表取締役社長】 瓦葺一利
【創業】 2005年4月18日
【設立】 2008年11月
【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売
【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序
【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/
【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/
問合せ先
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