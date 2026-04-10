SEIRA meets MOUSSY JEANS

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するファッションブランド「MOUSSY（マウジー）」は、ブランドの核となるマウジージーンズラインの魅力を発信するスペシャルコンテンツを、2026年4月10日（金）より順次公開いたします。

本コンテンツでは、ViVi専属モデルとして活躍するせいら氏を起用。

若者のロールモデルとして支持を集める彼女の、ヘルシーな色気と抜け感を兼ね備えた表現力により、シルエットやディテールの魅力を最大限に引き立てた、今季らしい洗練されたデニムスタイリングを提案いたします。

MOUSSYを象徴するデニム「MVS FLARE」と「CROSS WAIST WIDE STRAIGHT」の2型を着用し、それぞれのアイテムの魅力を多角的に表現したLOOKを公開。

MVS FLAREMVS FLARECROSS WAIST WIDE STRAIGHT

着用デニム

MOUSSYを象徴する定番の美脚デニム

MVS FLARE

price：\18,480 tax in

size：22inch - 28inch

color：BLUE, LIGHT BLUE, DARK BLUE, ONE WASH, BLACK

「MVS FLARE」+9cmのレングスで圧倒的脚長シルエットデニム

MVS FLARE(L)

price：\18,480 tax in

size：23inch - 27inch

color：BLUE, LIGHT BLUE, DARK BLUE, ONE WASH, BLACK

「MVS FLARE」股上-4cmのヘルシーで現代的な新バランス美脚シルエット

MVS MIDRISE FLARE

price：\18,480 tax in

size：23inch - 26inch

color：BLUE, ONE WASH

リメイクしたような段違いのウエストデザインがアクセントになる、主役級デニム

CROSS WAIST WIDE STRAIGHT

price：\15,180 tax in

size：0,1,2

color：BLUE, LIGHT BLUE, DARK BLUE,BLACK

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特設サイト

https://www.ec-store.net/sws/secure/mou_260410jeans.aspx

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【BRAND SLOGAN】

女性が持つ無限の可能性。

私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、

カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。

デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。

その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。

MOUSSYは、“アジアNo.1 のジーニングコレクティブ”へ。

すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。

【MANIFESTO】

01 STAND UNAPOLOGETICALLY

誰にも媚びない、強く自立した女性像を映し出します。

02 BREAK BOUNDARIES

カルチャーや時代、境界を超えたスタイルを提案します。

03 CHOOSE FREEDOM

原点に立ち返り、自由と多様性の象徴であるデニムを核としたプロダクトを展開します。

04 CELEBRATE EVERY SHAPE

すべての形を称え、幅広いサイズやシェイプでより多くの女性のニーズに応えます。

05 OWN RAW BEAUTY

飾らない美しさを宿し、トレンドに左右されない、シンプルなエッセンシャルアイテムも取り揃えます。

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＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業：2000 年 3 月

・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/

MOUSSY HP http://www.moussy.ne.jp

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