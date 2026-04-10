ピアニスト・角野隼斗×俳優・斎藤工が対談。音楽、映画、そして表現の原点をめぐる対話を2週にわたってオンエア。J-WAVE『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』

株式会社J-WAVEピアニスト・角野隼斗、俳優・斎藤工

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週日曜11:30～11:50（『ACROSS THE SKY』日9:00～12:00内）放送中の番組『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』（ナビゲーター：角野隼斗）。4月19日（日）、4月26日（日）の2週にわたり、俳優・斎藤工がゲスト出演します。

『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』では、2023年に活動の拠点をニューヨークに移し、世界を舞台に精力的に活動する角野隼斗が、彼が海外生活の中で出会った人や音楽の話題を中心に、時にはゲストを迎えながら、今彼が思うことや「角野隼斗の今」を自身の言葉でお届けしている番組です。角野が“Cateen(かてぃん)”名義で活動するYouTubeはチャンネル登録者が150万人を突破し、クラシック界に限らず、各方面から熱い注目を集めています。

今回迎えるのは、俳優としてはもちろん、映画監督としても表現の幅を広げ続ける斎藤工。最近交流の機会が増えているという二人。番組では、幼少期に育まれた感性や音との出会い、それぞれの記憶に刻まれた音楽体験を入り口に、音楽と数学の関係、そして音楽家と俳優という異なる分野に立ちながらも通底する“表現者”としての感覚へと話は広がります。

さらに、斎藤が映画に惹かれた原体験や、ニューヨークを拠点に活動する角野と東京を見つめる斎藤が語る都市へのまなざし、そしてこれからの時代に何を大切にして表現していくべきかという問いまで、濃密な対話を2週にわたってお届けします。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

4月19日（日）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260419113000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260419113000)

4月26日（日）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260426113000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260426113000)

※オンエア開始から1週間聴取可能。

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES

放送日時：2026年4月19日（日）、26日（日）11:30～11:50（『ACROSS THE SKY』日9:00～12:00内）

ナビゲーター：角野隼斗

ゲスト：斎藤工

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/acrossthesky/spheres/

番組X(旧twitter)：https://x.com/acrossthesky813

番組Instagram：https://www.instagram.com/acrossthesky813/

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