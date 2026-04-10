GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーン開催のお知らせ

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株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年4月25日(土)より、株式会社ドムドムフードサービス(本社：東京都台東区 代表取締役社長：藤崎 忍)が運営する日本初のハンバーガーチェーン『ドムドムハンバーガー』とコラボレーションした、「GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーン」を開催いたします。




開催概要

■開催期間：2026年4月25日(土)～2026年5月31日(日)


■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」


※対象店舗は特設ページをご確認ください。


■開催内容：


・GiGOグループのお店限定景品の展開


・プライズキャンペーン


・コラボたい焼き「どむぞうくん焼き」の販売


・POP UP SHOPの開催


・ラッピングゲーム機の設置


・リポストキャンペーン



GiGOグループのお店限定景品


キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。


■2026年4月25日(土)より順次登場予定






▲ドムドムハンバーガー ぬいぐるみポーチ(全4種)


▲ドムドムハンバーガー BIGダイカットラグマット(全1種)


▲ドムドムハンバーガー シリコンポーチ(全4種)






▲ドムドムハンバーガー チャック付きぬいぐるみパスケース(全4種)


▲ドムドムハンバーガー ちいさなぬいぐるみバッジ(全8種)


▲ドムドムハンバーガー クッキー型マスコット(全4種)



※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※対象店舗は特設ページをご確認ください。


※画像・イラストはすべてイメージです。



プライズキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE


※対象店舗は特設ページをご確認ください。


■キャンペーン内容：


対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「クリア応募券」を1枚進呈いたします。応募券の半券を4枚集めて郵便ハガキでご応募いただくと、抽選で合計130名様に限定グッズをプレゼントいたします。


※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。



■賞品：


Aコース「レジャーシート・保冷トートバッグセット」 抽選で100名様にプレゼント


Bコース「どむぞうくんラバーマスコットキーチェーン5色セット」 抽選で30名様にプレゼント




■応募締め切り：2026年6月7日(日)


※当日消印有効


※応募期間内であっても、キャンペーン対象景品または応募券がなくなり次第、終了となります。


■応募方法：


郵便ハガキに応募券の半券4枚を貼り、必要事項を記入のうえ、ご応募ください。


※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。


※応募に必要な郵便ハガキや切手は、お客様のご負担となります。



コラボたい焼き「どむぞうくん焼き」

ドムドムハンバーガーのマスコットキャラクター「どむぞうくん」をモチーフにしたコラボたい焼き「どむぞうくん焼き」を販売いたします。「どむぞうくん焼き」ご購入1点につき、めじるしチャーム(全8種)をランダムで1個進呈いたします。


■販売期間：2026年4月25日(土)～5月31日(日)


■販売店舗：GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま


GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店


■販売価格：650円(税込)


■フレーバー：小倉あん


※めじるしチャームの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。


※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※画像・イラストはすべてイメージです。




POP UP SHOPの開催

ドムドムハンバーガーのオフィシャルグッズを販売するPOP UP SHOPを期間限定で開催いたします。


GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーンの開催を記念した新規デザインのオリジナルTシャツも発売いたします。


■開催期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日)


■開催店舗：GiGO池袋3号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO大阪道頓堀本店




※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。


※数量限定。なくなり次第、終了となります。



ラッピングゲーム機の設置

ドムドムハンバーガーのコラボラッピングを行ったゲーム機がキャンペーン期間限定で登場いたします。


■設置期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日)


■設置店舗：GiGO総本店／GiGO大阪道頓堀本店



リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。


期間中、GiGOグループのお店公式アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「プライズコンプリートセット」をプレゼントいたします。


■応募期間：2026年4月10日(金)～4月24日(金)


■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO


■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html




『ドムドムハンバーガー』とは


ドムドムハンバーガーとは、昭和45年(1970年)に設立された日本で最初のハンバーガーチェーンです。


定番のバーガーメニューの他にもユニークな期間限定メニューを多数開発しており、インパクトのある商品は近年SNSでも注目され、多くのファンに愛され続けています。



■ドムドムハンバーガー公式サイト：https://domdomhamburger.com/


■ドムドムハンバーガー公式X：https://x.com/domdom_pr





著作権表記


　(C)DOMDOM HAMBURGER


　(C)GENDA GiGO Entertainment



キャンペーン特設ページ


https://campaign.gendagigo.jp/2604/domdomhamburger/