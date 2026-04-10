初音ミク×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーンが4月29日(水・祝)より開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングス初音ミク×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 剛史) および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年4月29日(水・祝)より極楽湯・RAKU SPAグループ6店舗で、初音ミクとのコラボキャンペーンを開催いたします。

極楽湯 ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ：https://www.rakuspa.com/

コラボHP ：https://rakuspa.com/piapro/

コラボキャンペーン概要

初音ミク×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

〇開催期間：2026年4月29日(水・祝)～5月26日(火)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ6店舗

〇開催内容

- コラボ限定のマフラータオルがもらえる「ピアプロキャラクターズ プラスセット」の販売- コラボグッズ販売- コースターがもらえるコラボメニューの販売- キャラクターをイメージしたコラボ風呂の登場- イラストを使用したコラボ装飾やARフォトスポット- Xキャンペーン参加でポストカード＆コラボ装飾抽選券プレゼント

1.ピアプロキャラクターズ プラスセット

店舗ご入館時に、入館料金とピアプロキャラクターズ プラスセットをご購入いただいた方に、コラボ限定のマフラータオルをランダムでお渡しします。

ピアプロキャラクターズ プラスセット

2.コラボグッズ販売

店舗にてコラボグッズを販売します。

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。

また、4月29日(水・祝)12時からオンラインショップでも販売を行います。

▼オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でコラボグッズを2,000円(税込)ご購入ごとに、オリジナルデザインの和紙風ステッカーをランダムで1枚お渡しします。

※ピアプロキャラクターズ プラスセット、オンラインショップでの購入は対象外となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

コラボグッズ

3.コラボメニュー販売

キャラクターをイメージした限定メニューを店舗で販売します。

また、ご注文いただいた方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼントします。

コラボメニューオリジナルコースター

4.コラボ風呂

キャラクターをイメージした6種類のコラボ風呂が登場し、浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。

コラボ風呂 ラインナップコラボ風呂 スケジュール

5.コラボ装飾・ARフォトスポット

店舗では描き下ろしイラストのパネルやのぼりが登場します。

また、ARフォトスポットでは、スマートフォンのカメラでミニキャラと一緒に記念撮影ができます。

コラボ装飾

6.Xキャンペーン

極楽湯/RAKU SPA公式XとGK Store公式Xのフォローおよび、ハッシュタグ「#カラフルバスタイム」をつけてコラボにまつわる内容を投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、コラボオリジナルデザインのポストカードとコラボ装飾(のぼり・タペストリー)が当たる抽選券をプレゼントいたします。

▼極楽湯/RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

▼GK Store公式X (@GKMarketinginfo)

https://x.com/GKMarketinginfo

Xキャンペーン

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

▼初音ミク×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーンHP

https://rakuspa.com/piapro/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

ピアプロキャラクターズとは

「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の総称です。

全員、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（以降、クリプトン）が手がけたバーチャルシンガー・ソフトウェアのキャラクターです。

たくさんの創作の連鎖（ピアプロ）を生み出してきたこのキャラクターたちを「ピアプロキャラクターズ」と呼んでいます。

piapro.net公式サイト

https://piapro.net/

Art by つなかわ/さくころ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net